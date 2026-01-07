外送員專法定最低報酬 平台憂業者漲價5%將釀5萬人失業

立法院6日三讀通過「外送員專法」，立法院長韓國瑜與朝野立委到議場前跟外送員團體合影。（記者季相儒／攝影）

立法院昨天三讀通過「外送員 權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元（新台幣，下同，約1.4美元），一單一計，每年隨最低工資時薪調升比率公告調整。但平台方指新法上路恐促使費用漲價，甚至提及只要漲5％，就可能流失34％客群，導致5萬外送員失業。

本報系聯合報報導，三讀條文確定名稱為「外送員權益保障及外送平台管理法」，若外送平台與外送員間具有僱傭關係，除專法外，其餘權益保障事項依勞動基準法及職業安全衛生法規定。條文除明定每單外送時薪報酬，還規定業者給付外送員報酬每月至少定期發給二次，並應提供報酬明細表。

申訴制度部分，條文明定外送平台業者應建立制度提供外送員申訴，並應成立獨立處理小組受理。外送平台業者使外送員提供外送服務時，平台業者不得強制排定外送員上線期間，或違反外送員意願使其維持上線狀態；外送平台業者對於外送員拒絕接單或選擇下線休息，不得有不利對待。

對於外界憂心專法上路後恐推升外送價格，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪認為，原先常出現疊3張單只拿到45元的狀況，如今明定每單不得低於45元，但平台不太可能因此出現斷崖式漲價，目前市場除兩大平台外，尚有其他潛在競爭者，若價格大幅上調，市場恐被競爭者以較低成本切入，造成平台難以挽回的市占流失。

Uber Eats與foodpanda均表示尊重立法結果，強調將審慎評估營運衝擊，且不排除調整服務模式以因應成本壓力；至於外送費用實際調整的幅度與時程，業者表示，目前有待進一步評估，仍未定。

根據台灣數位平台經濟協會先前發表的聲明估算，倘若外送平台漲價5％時，將有34.1％消費者不再使用外送平台。專法上路後，預估對消費者、商家、外送夥伴、平台均會造成衝擊，成為產業界最大的憂慮。

另據台北中國時報報導，由Uber、foodpanda等企業組成的台灣數位平台經濟協會，於去年11月時提到，台灣外送市場年交易額高達1351.28億元（約42.9億美元）、年訂單量達4.27億筆，若專法通過造成業者被迫將無法吸收之新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場1年將損失1.45億筆訂單、產值蒸發總額達460億元（約14.6億美元），15萬名外送員中將有5萬多人得被迫退出此市場。

據報導，外送平台最大宗使用年齡層的18至45歲民眾，多數人都表示，「會擔心平台費用調漲，而外送費高低也的確會影響使用意願」，更有民眾指出，現在的外送費本就相當高，且還分為「外送費」、「服務費」，即便加平台會員，可不計外送費，但服務費也逃不掉，現在兩者相加起來動輒五、六十元，點一份150元的午餐，整體消費金額就超過200元，真的會吃不消了。