失事F-16戰機 近期曾因MMC故障報修 遲未裝自動防撞系統

F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機，號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但遭質疑在很淺的水深就會失效，效能糟糕。(記者李人岳／攝影)

空軍一架F-16戰機昨晚疑似因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。據透露，這架編號6700的戰機，幾天前也曾經發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障。更有網友爆料，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效，甚至飛機還會發生不預期的「鬼轉」，根本是讓飛行員在玩命。

本報系聯合報報導，有網民爆料，指稱F-16AM/BM機隊經升級後(指鳳展專案)，記憶體計算容量不足、程式不穩定導致任務電腦「各種無法預期生效嚴重度」發生，不但效能不如未升級前的Block20，萬一在夜間發生狀況「那根本是災難。」

爆料者並稱，在2024至2025年更新飛操系統4.3後，嘉義基地陸續出現2起F-16戰機在非人為操控下出現超出滾轉限制動作的劇烈「鬼轉」現象 ，甚至高速墜入水溪靶場的案例，但軍方僅停止低空飛行半年後便宣告結案，並未說明原因。

有知情者私下透露，模組化任務電腦MMC在鳳展升級後的失效頻率真的很高，尤其問題看似不嚴重，但若在夜晚又進雲時失效「真的會極度危險」。

另一方面，也有內部人員質疑，F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機雖然號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但經測試發現在很淺的水深就會失效，效能相當糟糕，遭批評根本是讓飛行員在玩命。

另據台北中國時報報導，失事戰機於1997年購入，近年完成鳳展專案升級，作為近地最後防線的「自動防撞系統」（Auto-GCAS）遲未安裝，事故原因是否與該系統有關，仍待釐清，但日前諸多起F-16事故也因未裝備GCAS而無法提前告警、及時應處所致，引發外界再度關注安裝進度。空軍日前指出，因飛控電腦、軟體與美方現行不同，美方已協助整合，預計要到2028年才能完成。

報導指出，失事的F-16至今已服役近30年，單價估約台幣40億元(約41.3億美元)。目前尚不清楚詳細事故原因，但從飛行員跳傘之說，顯示飛行員並未遭遇G-Lock昏迷；至於是否為夜間空間迷向，仍待進一步說明。

此外，此次事故是否與「自動防撞系統」（Auto-GCAS）尚未安裝有關，也有待釐清，但日前諸多起F-16事故也因未裝備GCAS而無法提前告警、及時應處所致，引發外界再度關注安裝進度。