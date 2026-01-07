我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

失事F-16戰機 近期曾因MMC故障報修 遲未裝自動防撞系統

台灣新聞組╱台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機，號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但遭質疑在很淺的水深就會失效，效能糟糕。(記者李人岳／攝影)
F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機，號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但遭質疑在很淺的水深就會失效，效能糟糕。(記者李人岳／攝影)

空軍一架F-16戰機昨晚疑似因模組化任務電腦(MMC)故障以及飛行員空間迷向導致失事。據透露，這架編號6700的戰機，幾天前也曾經發生MMC任務電腦故障狀況，雖經發工修理，但昨晚仍疑似再次故障。更有網友爆料，F-16戰機經升級後，任務電腦失效頻率升高，往往導致系統失效，甚至飛機還會發生不預期的「鬼轉」，根本是讓飛行員在玩命。

本報系聯合報報導，有網民爆料，指稱F-16AM/BM機隊經升級後(指鳳展專案)，記憶體計算容量不足、程式不穩定導致任務電腦「各種無法預期生效嚴重度」發生，不但效能不如未升級前的Block20，萬一在夜間發生狀況「那根本是災難。」

爆料者並稱，在2024至2025年更新飛操系統4.3後，嘉義基地陸續出現2起F-16戰機在非人為操控下出現超出滾轉限制動作的劇烈「鬼轉」現象 ，甚至高速墜入水溪靶場的案例，但軍方僅停止低空飛行半年後便宣告結案，並未說明原因。

有知情者私下透露，模組化任務電腦MMC在鳳展升級後的失效頻率真的很高，尤其問題看似不嚴重，但若在夜晚又進雲時失效「真的會極度危險」。

另一方面，也有內部人員質疑，F-16飛行員現行配發的AN/PRC-112G(A)求生無線電/信標機雖然號稱可以手動或大G(撞擊)、遇水自動啟動，但經測試發現在很淺的水深就會失效，效能相當糟糕，遭批評根本是讓飛行員在玩命。

另據台北中國時報報導，失事戰機於1997年購入，近年完成鳳展專案升級，作為近地最後防線的「自動防撞系統」（Auto-GCAS）遲未安裝，事故原因是否與該系統有關，仍待釐清，但日前諸多起F-16事故也因未裝備GCAS而無法提前告警、及時應處所致，引發外界再度關注安裝進度。空軍日前指出，因飛控電腦、軟體與美方現行不同，美方已協助整合，預計要到2028年才能完成。

報導指出，失事的F-16至今已服役近30年，單價估約台幣40億元(約41.3億美元)。目前尚不清楚詳細事故原因，但從飛行員跳傘之說，顯示飛行員並未遭遇G-Lock昏迷；至於是否為夜間空間迷向，仍待進一步說明。

此外，此次事故是否與「自動防撞系統」（Auto-GCAS）尚未安裝有關，也有待釐清，但日前諸多起F-16事故也因未裝備GCAS而無法提前告警、及時應處所致，引發外界再度關注安裝進度。

上一則

新聞評論／裝潢商賣炸藥…弔詭的國防採購 勵志故事或利益輸送？

下一則

冷眼集／國防部公文成「無」字天書 防得了共諜？

延伸閱讀

台空軍：F-16V夜訓失聯 飛官飛行總時數611小時

台空軍：F-16V夜訓失聯 飛官飛行總時數611小時
台F-16V飛官疑跳傘 卓榮泰指示海巡空勤協助搜救

台F-16V飛官疑跳傘 卓榮泰指示海巡空勤協助搜救
F-16V飛官疑跳傘 賴清德指示全力搜救確保人員平安

F-16V飛官疑跳傘 賴清德指示全力搜救確保人員平安
新州直升機互撞 2遇難飛行員是好友「常共進早餐」

新州直升機互撞 2遇難飛行員是好友「常共進早餐」

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火