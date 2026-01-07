F-16夜訓花蓮墜海 飛官跳傘搜救中 海象不佳增救援難度

我的頻道

台灣新聞組╱綜合7日電
編號6700的F-16AM單座戰鬥機(圖)，6日晚由飛官辛柏毅上尉駕駛，於晚間6時17分由花蓮起飛執行夜行任務，返航時失事，空軍隨即展開搜救行動。。(記者李人岳／攝影)
空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，於晚間6時17分由花蓮基地起飛執行夜行任務，返航時於7時29分在豐濱鄉東面10浬外海疑似任務電腦（MMC）故障及空間迷向導致失事，飛行員跳傘逃生，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動，並漏夜持續中。

 

編號6700的F-16AM單座戰鬥機，6日晚由飛官辛柏毅上尉(圖)駕駛，於晚間6...
據了解，國搜中心第一時間指派空軍救護隊（海鷗部隊）駐防松山機場的S-70C-6搜救直升機起飛救援，同時間也調派屏東空軍基地C-130H運輸機趕往投擲照明彈支援搜救，不過搜救機回報目標區天候、海象不佳，能見度不良，除了再調派花蓮當地駐防、具備全天候搜救能力的空勤總隊UH-60M重裝黑鷹直升機趕往支援。空軍同時也從嘉義基地增派EC225直升機前往協助搜救。

海巡署也派遣艦艇協助支援。不過，據報晚間海上天氣、視線不佳，最高陣風可達到8級，海浪有中浪，恐增加救援難度。

空軍司令部表示，昨晚跳傘的辛柏毅上尉，畢業於空軍官校108年班，已婚，目前飛行總時數611小時，飛行F-16機種時數371小時，昨晚擔任僚機執行夜行任務。失事的6700號F-16戰機，已經完成F-16V升級，機身（體）總時數3894小時，發動機時數5447小時。

事發之後，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標。賴總統隨後也在臉書強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。

行政院發言人李慧芝也表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部長顧立雄通話了解情形。國防部表示，顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求全力搜救。

辛柏毅曾於2023年於台中清泉崗基地開放活動中擔任說明官，近日才與同樣在軍中服役的妻子前往芬蘭度蜜月，未料返台後僅兩天便發生意外。據澎湖地方人士說，辛是澎湖湖西人，結婚不久，妻子也在空軍服役，親友與網友紛紛祈願平安歸來。搜救行動持續進行，相關詳情待後續釐清。

99-- F-16戰機夜訓墜海
98--空軍近5年飛機失事
國防部 賴清德 卓榮泰

