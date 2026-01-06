產業失衡 台股創高反映社會M型化加速現實

內外資加碼，台積電領軍，台股飛越30000點。(本報資料照片)

台股 衝破3萬點，但連續3年的多頭行情並非雨露均霑，台股的類股表現如同台灣產業的縮影，呈現結構失衡的現狀。國泰證期顧問處協理蔡明翰說，台股忠實反映台灣經濟與社會結構、M型化加速的現實，指數創新高，卻只有少數AI 相關族群續獲益，多數非AI產業仍低迷不振，形成「少數極強、多數無感」的市場結構。

上市公司去年營收表現亮眼，即使進入9至11月的傳統淡季，整體營收仍屢創新高。但蔡明翰表示，問題不在於整體好不好，而在於成長高度集中，AI相關族群如晶圓代工、先進封裝、AI伺服器與供應鏈 ，營收年增普遍達20%至30%，但鋼鐵、塑化、紡織、百貨等非AI產業，營收卻年減近兩成，結構分化極為明顯。

蔡明翰說，當前社會的財富分配，有錢人不多，但掌握的資源與財富極大，平均數因此持續上升；股市也是如此，少數AI權值股推升指數，但多數公司股價仍在年線以下，不少投資人對指數創高無感，AI成為資本市場最強的吸金機器，也加速股市的分歧走勢。AI快速發展，讓原本就具競爭優勢的企業與產業倍數成長，弱勢產業即便導入AI，改善幅度也有限，差距也會再擴大。

AI股與非AI股的營收及股價表現呈現巨大差異，不僅在集中市場明顯可見，以生技及IC設計為主的櫃買市場也備受排擠。上市股票近3年指數漲幅都在25%以上，櫃買指數2023年漲幅還有近30%，但AI爆發的2024年及2025年，漲幅卻都不到10%，市場資金高度集中，較少有AI支撐的櫃買指數，漲幅自然受限。

富邦投顧董事長陳奕光表示，雖然櫃買市場沒有台積電供應鏈，漲勢不如集中市場，但今年預期IC設計會有表現機會，因為雲端巨頭為了降低成本及對輝達的依賴，積極發展ASIC，IC設計廠商預料將成受惠者。

政大金融系教授殷乃平表示，半導體與AI等少數高科技產業一枝獨秀，這樣的結構不僅反映在股市，也會再度回推產業資源分配，形成「強者恆強」的循環；80年代台灣曾創造經濟快速成長、同時貧富差距縮小的「台灣奇蹟」，如今已難重現。

殷乃平說，股市表面繁榮，實際是社會資源被單一產業吸走，其他產業市場萎縮停滯。當高科技與電子業獲利亮眼、股價上漲，企業更容易取得資金擴張，員工薪資與分紅同步成長；相較之下，其他產業因資金與市場被排擠，發展受限，逐漸成為弱勢產業。

他形容，類似美國近年「K型經濟」，約兩成高科技與資本密集族群推動經濟成長，但60%一般薪資家庭必須承受高通膨與失業壓力；而台灣情況更集中，高科技從業人口可能僅約10%，其餘80%多為一般受薪階級，加薪有限，卻要面對生活成本持續上升。