中天條款通過…台立法院修衛廣法三讀 遏阻換照黑箱

立法院針對衛星廣播電視法第20條條文修正草案進行表決，副院長江啟臣（右）敲槌三讀通過。(記者葉信菉／攝影)

中天新聞台2020年換照遭NCC否決，引發黑箱作業疑慮，該案仍在訴訟中，且NCC多次敗訴。國民黨 立院黨團提出「衛星廣播電視法」第20條修正案，2日於院會三讀通過。根據條文明定，主管機關召開衛星廣播電視事業申設、評鑑、換照諮詢會議後，須提供會議紀錄給申請人。

國民黨立委羅智強 提案說明，依照現行規定，主管機關審議衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司之申設、評鑑及換照時，應召開諮詢會議。

提案質疑，諮詢內容影響審議結果甚重，卻屢傳諮詢意見外洩予申請人以外之第三人，而申請人則無從知悉諮詢會議之結論與評分結果，致諮詢會議淪為黑箱作業，有損程序公正與社會之信賴。

提案指出，為強化獨立機關施政之透明度與公信力，其諮詢會議之委員及會議紀錄自應提供予申請人，以促進衛星廣播電視業者依諮詢會議之意見精進改善，提升衛星廣播電視事業產業發展，落實資訊公開原則。

「衛星廣播電視法」第20條三讀條文新增：諮詢委員名單及諮詢會議紀錄，應於會議內30天內提供於申請人。前項所稱之會議紀錄，是指未遮蔽內容之出席委員名單，會議議程，評鑑意見、評分表及決議。

立法院會於表決前進行朝野協商，羅智強強調，提供申請人諮詢委員名單及會議紀錄不僅能夠強化NCC的公信力，也能讓社會大眾檢視程序的公正性。民進黨 立委林楚茵則擔憂，修正案中的「申請人」定義模糊，可能涉及營業秘密問題，若評選過程中產生爭議，申請人也應有渠道提出申訴。