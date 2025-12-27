蔣萬安27日沒去上海秘密現蹤這處 寫下「害怕不是軟弱」打氣卡片

我的頻道

記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安寫下心願小卡並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意。（北市府提供）
台北市長蔣萬安寫下心願小卡並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意。（北市府提供）

1219無差別攻擊釀死傷，北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，沒去上海的市長蔣萬安27日視察設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求，也在場寫下心願小卡，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」

蔣萬安中午一到現場，先親手送上熱豆花與暖暖包，向投入關懷工作的社工人員、諮商心理師及辛勞執勤的員警表達感謝，感謝大家在關鍵時刻守在第一線，陪伴市民。

隨後，蔣萬安也與台北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群交流，了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況與需求變化，並關心跨縣市專業資源合作的情形。

藍挹丰提及，目前滿多民眾過來，類群包含當場目擊者、有些是看到電視新聞，也有的是身心狀況本來較為脆弱的民眾，剛好逛到這會尋求專業協助。有些民眾經專業心理師現場評估，可能需要護送去就醫，過往曾護送過。

安心關懷小站截至12月25日，累計諮詢46人、轉介心理諮商24人。

羅惠群說，在這個地方有媒介讓民眾經過、想到事情時，可有個出口，但該處是臨時性，因此現場有文宣品、捷運也有相關廣告，讓市民知道回到社區後，哪裡有資源可用，包含公部門、社區相關諮商區。北市建置很好的社區諮商網絡，撐住城市、市民的需求，如此做法比過往有非常大的進步。

羅也透露，各界送來許多食物餵食心理師，隔壁店家也拿咖啡來，另有感謝小卡，很多市民朋友非常熱情，支持心理健康的活動。

蔣萬安直言，發生這事，民眾心都很不安，社會上也都很恐慌，確實需要時間來平復，如果有專業心理師即時介入協助，能夠讓時間很快，大家回到正常生活。他也強調，面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持。

行程最後，蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意，再次感謝大家在這段艱難時刻攜手協助，陪伴城市一起走過難關。

北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，現場也提供相關文宣。（北市府提供）
北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，現場也提供相關文宣。（北市府提供）
1219無差別攻擊釀死傷，北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，沒去上海的市長蔣萬安27日視察設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求。（北市府提供）
台北市長蔣萬安在心願小卡上寫下「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」（北市府提供）
北市府在南西心中山商圈設立「安心關懷小站」，民眾寫小卡感謝諮商心理師。（北市府提供）

