張文隨機殺人前戶頭剩39元 住處如軍火庫 收支疑點多

台灣新聞組／台北23日電
警方22日公布，兇嫌張文12月19日下午3時許騎乘自有的紅色老機車，載運縱火工具沿途犯案，企圖製造斷點。(圖／警方提供)
台北市隨機攻擊案，兇嫌張文作案動機未明，警方持續突破還原張燒毀的筆記型電腦硬碟內容，並向金融機構調閱金流紀錄，未發現他有虛擬貨幣冷錢包或其他金援管道，張在母親每季3萬元(台幣，下同，約950美元)資助下，如何支應房租、採購等費用，仍疑點重重，檢警發現他在作案前一天戶頭只剩下39元。

警方調查，張文遭軍方汰除、擔任一年保全後，去年6月起就不曾有薪資申報紀錄，僅有母親每季3萬元資助，但他北市中正區房租每月1萬7000元(約530美元)，煙霧彈每顆2000元(約63美元)，他共購入24顆，另在近20個月內陸續購入戰術手套、防毒面具、盾牌、汽油桶、瓦斯罐、甲醇等物，犯案前入住千慧旅館，三天至少4500元，犯前收支十分可疑，警方持續請求金融機構配合調查張文金流紀錄。

警方昨公布監視器畫面，張騎乘紅色老舊機車，載運汽油桶等工具到北市中山區沿途縱火，最後將這輛名下唯一的交通工具留在巷內，就近換乘Youbike逃逸，刻意製造斷點規避查緝。張文使用長達30公分的雙面刃，刀刃上仍殘留血跡，案發後未見凹損；警方持續調查，發現張文在墜樓身亡前，將身上穿著的戰術背心脫下，掛有長刀刀鞘、2把短刀及刀鞘、2支噴槍打火機，以麻繩綁定加固在背心上，堪稱全副武裝。

張入住的千慧旅館客房，留數瓶自製汽油彈，宛如小型軍火庫，顯示犯前做足準備。

台北地檢署當時獲報指派主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中趕抵現場，檢方正要圍捕時，沒想到兇嫌張文轉往中山捷運站，曾揚嶺緊急搭車連帶跑步，一路從北車追趕至誠品南西館，追奔到2樓時，張文已墜落，「只差5分鐘就能活逮」，讓檢警相當遺憾。

北市隨機攻擊案，檢討聲浪不斷。北市警局長李西河昨說，虛心接受，希望社會能給警察多一點支持。台北市議會交通委員會昨召開專案報告，北捷強調監視器全程都鎖定歹徒足跡，但無人現場監看，前半小時左右無法掌握真實狀況，導致各單位無法馬上應變，捷運警察又剛巡簽完離開；交委會要求將監視器改為AI辨識，並派員監看。

議員徐弘庭詢問，何時通報歹徒持有刀械？北捷站務處說，當時站長發現受害者余家昶胸口流血，立即脫衣協助加壓止血，但不能判斷是什麼傷，「行控中心只說有人受傷」。徐弘庭說，早在一年多前新埔站攻擊事件，就有人建議應把監視器換成AI辨識，否則警察動作太慢，還是得用人工回看監視器，無法即時追查。

北市刑警大隊長盧俊宏說，張文至少歷經20個月計畫犯案，陸續採購作案工具，甚至化名上網購買煙霧彈，作案時刻意變裝、更換交通工具，採聲東擊西、煙霧彈掩護等方式干擾追查，通訊軟體帳號的好友僅留房仲及房東，不排除是犯前刻意減少與人相處。

還原張文案 警方與北捷如何應對

