IDF空射雄三飛彈 完成首次射擊

記者李人岳／台北20日電
中科院研發空射雄風三型反艦飛彈，日前進行第一次驗證射擊。由經國號戰機掛載試射一枚測試彈，驗證飛彈點火及整體發射後情況。(圖／IDF經國號粉專提供)
中科院研發空射雄風三型反艦飛彈，日前進行第一次驗證射擊。由經國號戰機掛載試射一枚測試彈，驗證飛彈點火及整體發射後情況。(圖／IDF經國號粉專提供)

中科院研製空射型雄三飛彈進入新一階段測試，經國號戰機18日攜掛空射型雄三飛彈，自台東志航基地起飛執行第一次驗證射擊。軍方人士指出，接下來預計進行多次測試射擊，若符合設計要求，就會進行更重要的作戰測試評估。

軍事網路社群「IDF經國號」公布圖文，長期支援空射雄三飛彈測試計畫的「1490」號單座型F-CK-1經國號，於右翼下攜掛編號「AX-006」測試彈，從台東志航基地起飛；另一張照片顯示1490號戰機返回基地降落，右翼下方掛架空空如也，顯示測試彈已經完成投射。

據了解，經國號測試機於當天上午9時許，在另一架1605號雙座經國號的伴隨下升空執行測試任務，約30分鐘後返航降落。

「IDF經國號」粉專說明，中科院專案團隊於8月完成不同高度拋投驗證後，18日執行第一次驗證射擊，試射的AX-006測試彈具備完整推進段，但彈頭不含炸藥，旨在驗證飛彈點火及整體發射後情況。

中科院以「雄鷙專案」為代號，研製空射型雄三反艦飛彈，今年2月首度曝光，根據軍方人士指出，近期即將要進行一連串的射擊測試，是「雄鷙專案」進入作戰測評前的重要階段，如果都能夠符合中科院設計要求，就會進入關鍵的作戰測評階段。

據指出，空軍已針對代號「翔昇三號」的F-CK-1經國號機隊性能提升計畫討論可行性，除了搭載空射反艦飛彈之外，還有電戰莢艙、國造主動電子掃描陣列（AESA）雷達等項目，將可使國造武器平台脫胎換骨，在新世代戰場發揮更大的效益。

