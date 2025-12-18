我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

韓承包商洩潛艦資訊給台灣被判刑 韓法院：恐成外交負擔

台灣新聞組／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓法院16日判決，參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，台國防部將問題轉給領銜建造潛艦的台船。台船發言人表示，不清楚此事，沒有評論。（本報資料照片）
南韓法院16日判決，參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，台國防部將問題轉給領銜建造潛艦的台船。台船發言人表示，不清楚此事，沒有評論。（本報資料照片）

路透報導，南韓法院16日判決，參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，法院並稱本案可能成南韓「外交上的重大負擔」。對此，台船發言人表示，不清楚此事，沒有評論。

根據路透查閱的判決書，昌原地方法院馬山分院16日做出上述判決，其中一家承包商的執行長被判處兩年半有期徒刑，另一家公司的兩名員工各遭判刑一年半。

國防部將路透有關本案的問題轉給領銜建造潛艦的台灣國際造船公司。台船發言人回覆中央社詢問時表示，不清楚此事，沒有評論。

判決書並未揭露被告姓名及涉案公司名稱，但有列出律師姓名，他們也拒絕評論。判決書指出，被告受僱替台灣潛艦計畫打造魚雷發射管及儲存設施，他們被控將高度機密的設計資訊洩漏給台灣。

法院並稱，這起案件有可能成為南韓「外交上的重大負擔」。判決書寫道：「這項罪行可能對韓國的安全構成嚴重威脅，因為戰略技術在未經防衛事業廳批准情況下出口，且出口對象是與東亞鄰國關係緊張的台灣。」

防衛事業廳是南韓國家軍售主管機構。

判決書指出，被告否認不法，主張他們與台灣分享的資訊無涉營業秘密，也不屬於需出口許可的機敏技術。

路透2023年曾報導，南韓當局因中國可能進行經濟報復，指控另一家參與台灣潛艦計畫的南韓承包商違反貿易法，該公司後來獲撤銷定罪。

南韓 國防部 軍售

上一則

「萬事隱忍」 王世堅盼黨慎思 協商化解衝突

下一則

賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽

延伸閱讀

列不出中韓技術「差距有幾年」 韓官員嘆：人工智慧等產業已被超越

列不出中韓技術「差距有幾年」 韓官員嘆：人工智慧等產業已被超越
英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅

英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅
路透：Google獲Meta相助 盼削弱Nvidia軟體優勢

路透：Google獲Meta相助 盼削弱Nvidia軟體優勢
普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

普亭：若外交手段遭拒 將透過軍事手段達成作戰目標

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」