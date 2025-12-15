才剛唱過大巨蛋…民歌之父楊弦75歲驟逝

近幾年因健康因素曾暫停活動的楊弦，素有「民歌之父」的美譽。(圖／風潮音樂提供)

素有「民歌之父」美譽的楊弦，上月底才剛出席「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，卻驚傳於13日病逝，享壽75歲。中華音樂人交流協會理事長殷正洋證實噩耗，楊弦的太太強忍悲傷處理後事，協會也會提供必要協助。

楊弦幼年喪父與母親相依為命，大學就讀台灣大學農化系時，因加入合唱團開啟了音樂之路。他於台大 海洋研究所期間，時常流連當時文藝氣息濃厚的哥倫比亞咖啡 廳觀賞演出，偶爾上台詮釋英文歌曲，逐漸累積了音樂舞台經驗。

他以余光中詩作「鄉愁四韻」譜曲，並於1974年夏季公開演唱，透過詩與歌的完美結合寫下台灣音樂創舉，更受到余光中的肯定與鼓勵。後來還把相關作品收錄於首張專輯「中國現代民歌集」裡，被公認是台灣第一張意義非凡的民歌專輯，一度掀起台灣「現代民歌運動」。

楊弦其餘作品融合中國傳統藝術氣息與西方民謠、鄉村元素，這些創舉讓他在音樂史上留名，也對當時音樂文化具有開創性影響。

楊弦除有豐富民歌創作，也跨足醫學與創業，曾赴美進修中醫並取得學位，並成立健康產業公司。但音樂創作是他生活不可或缺的重要部分，近年來一直持續音樂創作與表演。

長年居住美國的楊弦，2021年回台定居，同年11月初因半夜突感頭腦鬱悶、嘔吐，右側手足無法動彈，緊急送醫確定罹患缺血性腦中風 。經過一連串治療、復健，且大部分在做手足運動、電療等物理治療及職能治療，也有針灸、中藥調理，更自費做高壓氧治療，他曾說：「只要對恢復健康有幫助的，我都盡量做。」

近幾年，楊弦也因健康因素曾暫停活動，但他對音樂的熱愛始終不減，豈料輝煌的人生竟在75歲戛然而止。

歌手殷正洋昨不捨表示，彼此剛在大巨蛋見面，當時楊弦還說正在整理自己的音樂作品，完全感受不到有任何異狀，未料竟是彼此的最後一面。據了解楊弦信奉藏傳佛教，由於事出突然，家屬仍需要時間處理後事。

歌手鄭怡發文緬懷，表示高一的時候知道楊弦把余光中的詩譜成曲，當時深受年輕學子的喜愛，「現在到了民歌50年，楊弦大哥依舊帶領70幾名歌手持續歌唱，楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息」。