搭長途飛機 這款神奇果汁+簡單動作就能緩解腰痠背痛

無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦

日本規模7.5地震 前台灣測報中心主任示警：台也要小心

記者胡瑞玲／台北9日電
日本青森縣東方外海昨晚間11時15分，發生規模7.5強震，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。（圖／郭鎧紋提供）
日本青森縣東方外海昨晚間11時15分，發生規模7.5強震，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。（圖／郭鎧紋提供）

日本青森外海8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，日本氣象廳警告一周內恐出現規模8以上強震。台灣以往規模6以上地震平均每100天出現一次，因此近期需留意強震威脅。另民眾近期若到日本旅遊要注意，尤其是滑雪，因為地震恐引發雪崩。

日本青森縣東方外海8日晚間11時15分，發生規模7.6強震（稍早日本氣象廳下修規模至7.5），地震深度約44公里，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。後續餘震不斷，台灣時間今（9日）上午7時59分，又發生規模5.1餘震，震源深度約30公里。

郭鎧紋表示，若以最初判定的規模7.6地震來計算的話，相當於125顆原子彈威力，地震原因主要是太平洋板塊隱沒到北美板塊；而2011年日本發生之三一一大地震前，曾先發生規模7.3的前震、再出現規模9主震，因此日本氣象廳保守起見，提醒民眾一周內可能再出現規模8以上強震，不過就歷史統計，無論多大規模，「主震變前震」的機率大約都是5％。

郭鎧紋進一步說明，日本青森地震與三一一大地震均發生在日本海溝，三一一地震震央在福島外海，本次地震則較北邊。過去幾年，日本岩手縣外海都曾發生過規模6.8、規模6.4的地震，推斷日本海溝的地震有「向北推進」的趨勢，地震範圍每次往北延伸百公里，但整體仍侷限於日本海溝。

郭鎧紋表示，日本這起地震距離台灣遙遠，不會對台灣有直接影響，但要注意的是，花蓮近海昨晚也發生規模5.7地震，考量到台灣上一次出現規模6地震，已經是8月27日在宜蘭外海規模6地震，距今已約100天，因此仍要提高警覺。

另外，鑑於民眾經常前往日本旅遊，郭鎧紋建議，不少民眾在冬季時前往日本滑雪，而強震比較容易引發雪崩，建議近期盡量少去，若在日本旅遊時，要多留意日本政府發布的相關地震資訊。

