新聞評論／士林之首 中研院要慎擇院長人選

聯合報社論
前副總統陳建仁9月底請辭中研院院長遴委會副召集人，傳為下屆中研院院長候選人。(本報資料照片)
前副總統陳建仁9月底請辭中研院院長遴委會副召集人，傳為下屆中研院院長候選人。(本報資料照片)

中央研究院院長廖俊智將在明年6月任期屆滿，下一任院長遴選作業已然啟動。原任遴選委員會副召集人的前副總統陳建仁，卻忽然辭去該職，即將成為「院長被提名人」的說法，甚囂塵上。雖然依法推薦陳建仁並無不可，但陳建仁僅是「被提名」階段，就引發許多爭議。

陳建仁是中研院院士，且是特聘研究員，曾擔任副院長，學術地位自然無從質疑。然2016年起，即擔任前總統蔡英文的副總統；卸任後雖重返中研院回任特聘研究員，但隨即加入民進黨，出任「小英之友會榮譽總會長」，並在2023年獲任命為行政院長。陳建仁身分，從「學者」轉型為「政治人物」甚至是「黨政要角」，也是既定事實。

在從政經歷上，陳建仁雖兼具學術與宗教光環，但爭議始終不斷。擔任國科會主委時，曾發生掛名共同作者的論文抄襲爭議；由其主導的年金改革，至今爭議未歇；新冠疫情時期，其對高端疫苗的大力護航，影響疫苗政策甚鉅，與後來疫情脫不了關係。這些都證明陳建仁「政治高於專業」的基本立場。如若出任中研院長，能保證學術中立、不受政治干預嗎？

因此，一旦陳建仁受薦成中研院長被提名人，甚至獲得遴選成為院長，究竟是因為「學術地位崇隆」，還是「黨政資本雄厚」？加上從政時的爭議，這些問題都將對中研院造成傷害，甚至引來「趨炎附勢」批評。當陳建仁成為院長被提名人那刻起，就註定這次院長遴選充滿爭議。

回顧中研院成立近百年歷史，曾歷經9位院長。其中接任時年紀最長者，是76歲的吳大猷。今年已74歲的陳建仁，若明年接任，將成為僅次於吳大猷的「史上次年長院長」。廖俊智接任院長時，曾被質疑資歷過淺，當時挺廖派就是以其年輕、熱情、有衝勁和世代交替辯護。難道10年之後，中研院反而要走回頭路，再「交替」回上一個世代？

而且最關鍵是，中研院長到底是否「非陳建仁不可」，或者是誰「非陳建仁不可」？中研院長是遴選制，最後決定權在總統，難免受政治影響；2016年遴選，也曾引發內定、洩密、被提名退出等軒然大波，即不脫政治角力。學術上，符合院長資格者甚多，從無「非誰不可」問題；只有在政治上，為貫徹對此最高學術機關完全掌控，才會「非誰不可」。陳建仁成為中研院長熱門人選，就是把政治正確發揮到極致，學術考量降至最低的結果。

陳建仁卸任副總統時，親綠媒體曾對其「放棄副總統禮遇」大作文章；但事實是陳建仁當時獲中研院回聘為特聘研究員，月薪遠高於副總統禮遇，放棄禮遇只是「擇優」；2023年陳建仁未放棄特聘研究員一職，只以「借調」出任行政院長；卸任後又立即回任特聘研究員，繼續「擇優」。如今陳建仁被推薦成為中研院長，如何領導最高學術殿堂？

九年前的院長之爭，曾讓中研院遭受極大傷害。已可預見，如中研院真的推薦陳建仁成為院長被提名人，爭議勢將遠大於九年前；一旦獲總統遴選而當選，任何決策都將被放大檢視；對陳建仁領導下中研院的「貫徹黨意」質疑，也將延續到其卸任。

中研院是士林之首，負責自然與人文科學的高等研究，雖然隷屬總統府，但研究業務獨立，是學術領航者。院長一職崇隆，各方矚目，不可不慎。如陳建仁接受推薦，院長遴選委員會也應將政治爭議降到最低，讓中研院「國家最高學術研究機構」名實相符，而非成為卸任黨政高層疏洪道。

陳建仁 高端疫苗 疫情

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

Fed主席大熱門哈塞特表態:下周應降息 預計降1碼 「長期要更低」

院士陳培哲：比起誰接院長 中研院存廢更須討論

中研院長人選 傳陳建仁、周美吟、朱敬一等入列

