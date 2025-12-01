我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

台法務部預告修法草案 兒少遭性侵追訴時效成年才起算

記者李隆揆／台北1日電
法務部預告修正刑法80條，未成年性侵追訴期將自成年起算。立委范雲（中）5月曾與受害人舉行記者會呼籲修法。（本報資料照片）
1名女童1999年疑遭親友性侵，成年後訴諸法律，卻因逾期提告不起訴處分，提再議、交付審判仍一路遭駁回，去年透過律師提出釋憲聲請。經民團奔走，法務部今年8月預告修正刑法及刑法施行法有關兒少性犯罪追訴權時效規定，朝被害人法律追訴權保障邁進一步。

勵馨基金會則盼立法院盡速三讀通過，另呼籲兒少性剝削防制條例追訴期規定也比照辦理。

民間司改會更擴大訴求指出，兒少性侵害案件在民事賠償時效仍是案發後2年內，法務部除刑事追訴權時效部分修法，民事賠償請求權時效也應有更大範圍檢討。

法務部統計，近20年因性暴力提告卻因時效因素而不起訴者達1097人，還不包含尚未提告的統計黑數。民進黨立委范雲5月曾帶被害人召開記者會，呼籲盡速修正刑法第80條，規範對未成年者犯妨害性自主罪，刑事責任追訴期應「自受害者成年之日」起算。多個民團響應。

法務部研議，考量性侵犯罪具隱密性，被害人案發時若未成年，身心尚未成熟，往往因心理創傷，或未理解法律權利，或與加害人間權力不對，未能及時尋求救助；參考奧地利、日本相關規範，8月預告修正刑法第80條及刑法施行法第8之一條。

根據草案，修正後刑法規定，未來對未成年犯強制性交、猥褻等罪，被害人成年前不計入追訴權時效；修正後刑法施行法規定，在刑法修正施行前，追訴權時效已進行而未完成者，比較修正前後條文，適用最有利行為人規定。

律師蔡尚謙認為，刑法修正施行前，追訴權時效已進行而未完成的兒少性侵案，都應改採新法，確保追訴權延長真正落實兒少保護。律師黃柏榮說，基於罪刑法定原則，審理犯罪通常適用行為時法律，除非後續法律變輕，才會適用新法，避免過度侵害人權，多數民主國家都是如此。

法界普遍樂見修法，但有人擔心多年前記憶及證據可能影響法院發現真實的能力，無止境追訴也可能影響法的安定性，是否浪費司法資源須審慎。

