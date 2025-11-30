我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

台桃園機場第3航廈北登機廊廳12/1試營運 增加8個登機門

記者胡瑞玲／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運。(本報資料照片)
桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運。(本報資料照片)

台灣桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成為首批使用的旅客。交通部常務次長林國顯今表示，北側新增的8個大型登機門，可增加桃機每年580萬人次服務量能，未來整體第三航廈每年新增4500萬人次。

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃園機場公司副總李俊德證實，目前已成立桃園機場第三航廈試營運應變小組，近日也都在進行最後階段的確認與演練作業，包含空橋、廁所、動線、電梯、電力等。

李俊德表示，若一切運作正常，12月1日凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成為首批使用的旅客。

交通部常務次長林國顯今也在臉書發文表示，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，明天12月1日終於開始要邁入試營運了。

這個由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間，與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，映入進出旅人的回憶。

林國顯指出，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，讓桃園機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

另外，林國顯表示，知名的咖啡品牌跟餐飲店也都已經進駐，優質的服務跟設施到位，希望能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

咖啡 桃園國際機場

上一則

暫停近2個月 台灣「中華郵政」12月起恢復寄發美國掛號信

延伸閱讀

全球最乾淨機場出爐 東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名

全球最乾淨機場出爐 東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名
LAX迎250萬旅客 推優惠活動疏導高峰

LAX迎250萬旅客 推優惠活動疏導高峰
台灣有望放「高溫假」擬修法納入災害天氣 不像颱風休整天

台灣有望放「高溫假」擬修法納入災害天氣 不像颱風休整天
LAX第5航廈拆除重建 政府停擺波及航運

LAX第5航廈拆除重建 政府停擺波及航運

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉