暫停近2個月 台灣「中華郵政」12月起恢復寄發美國掛號信

中華郵政近日公告，自12月1日起，將恢復收寄發往美國的掛號信函。(本報資料照片)

受到美國關稅 政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，不少台灣人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵 政今年10月暫停提供美國掛號寄送服務，但近日公告，自12月1日起，將恢復收寄發往美國的掛號信函。

過往寄往美國信件、文件和印刷品等不需要通關，但受到美國關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查變得更加嚴格。

日前頻傳國人寄往美國掛號信函被不明原因退件情況，在與美方溝通得到明確結果前，為避免民眾郵件卡關，中華郵政10月16日公告，暫停美國掛號寄送服務，但寄往美國的「100美元以下之非商業性禮品」與「書籍」則不受影響、照常寄送。

中華郵政與美國郵政 溝通後，中華郵政近日公告，自今年12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

中華郵政進一步指出，寄往美國的各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等。

不論內裝物為商品或文件，需先至中華郵政全球資訊網的「EZPost線上交寄」網頁（下稱EZPost），製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

中華郵政表示，寄往美國郵件內裝物品為商品時，目前僅限「禮品」及「書籍」2種品項，其中「禮品」價值不逾100美金，寄件人需記得在物品種類勾選「禮品」。

另外中華郵政也提醒，目前歐盟27國、美國、日本、香港、英國、瑞士、挪威、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政，屬於強制要求郵件，需預先傳遞電子通關資訊（ITMATT），以紙本發遞單交寄郵件，因無法提供電子通關資訊（ITMATT）予寄達國郵政，恐遭致退件。