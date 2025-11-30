我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

院士陳培哲：比起誰接院長 中研院存廢更須討論

記者林琮恩／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中研院士陳培哲表示，院長人選不重要，中研院本身存廢更該被討論，全球多數國家均已廢除類似單位，或改為「虛級化」。(本報資料照片)
中研院士陳培哲表示，院長人選不重要，中研院本身存廢更該被討論，全球多數國家均已廢除類似單位，或改為「虛級化」。(本報資料照片)

中央研究院院長廖俊智的任期將於明年6月屆滿，院方近期將依程序啟動新任院長遴選。外傳前副總統陳建仁出線機率高，副院長周美吟、經濟研究所特聘研究員朱敬一也被視為可能人選。在院長接班人選引發關注之際，中研院院士陳培哲表示，院長人選並非當前最須討論的焦點，中研院作為國家最高研究機構，其存廢更值得檢視。

陳培哲表示，中研院成立於民國初年，制度設計不僅不符時代需求，也在學術與資源分配上造成不公平。中研院由政府提供穩定預算，各研究單位資源充沛，但仍與國內大學一同競逐國科會研究經費，導致「起跑點不一致」；若同樣情況出現在美國，勢必遭到強烈質疑。

他指出，世界多數國家已不再設置具有實質研究功能的國家科學院，或已改為「虛級化」形式，僅保留院士的榮譽性地位，研究任務回歸大學與研究機構。目前仍維持直屬中央政府研究院體制的國家，僅剩中國大陸、俄羅斯等極權體系。

他主張，應推動中研院「虛級化」，保留院士榮譽地位，將研究功能全面回歸各國立大學，以促進學術生態更均衡發展。國內許多大學教師都有類似想法。與其討論院長人選，更應該討論中研院存廢的議題。

陳建仁 俄羅斯

上一則

新聞評論／COP30挫折落幕 台灣核綠共存更具意義

下一則

台灣首例「碳封存場」擬設苗栗灌注30萬噸CO2 民眾反彈

延伸閱讀

國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　
中研院長人選 傳陳建仁、周美吟、朱敬一等入列

中研院長人選 傳陳建仁、周美吟、朱敬一等入列
傳陳建仁等四人入列中研院院長候選名單 遴委會：一切保密

傳陳建仁等四人入列中研院院長候選名單 遴委會：一切保密
Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉