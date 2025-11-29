齊柏林衛星順利通過台灣上空 與地面站通聯12分鐘「健康狀況無虞」

齊柏林衛星進入軌道。(國家太空中心提供)

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX ）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，今天清晨進入預定軌道並與海外地面站通聯。國家太空中心稍早表示，齊柏林衛星已於上午10時43分通過台灣上空，與台南永康地面站通聯12分鐘。

太空中心表示，齊柏林衛星清晨5時04分釋放進入預定軌道，清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒。台灣時間上午10時43分，與台南永康地面站通聯12分鐘，再次確認衛星健康狀況無虞，通聯狀況符合預期。會於後續每一次通聯下達指令，持續掌握衛星狀況。

國家太空中心佐理工程師黃振瑋說，第一節火箭完成回收，第二節火箭則飛行繞過南半球，來到印度洋與非洲間的上空，後於約510公里高度停留並逐步部署載運的立方衛星，部署完畢後再來到太平洋上空，之後持續提升高度、滑行至561公里處，約在非洲上空，完成齊柏林衛星的軌道任務。

黃振瑋說，火箭如同在爬樓梯，但其實如同繞著地球往上飛行，其利用地球引力搭配自身速度，地球引力協助提升高度、向上滑行，抵達預定高度後火箭再加速，就能停留於一定的高度之上。

太空中心主任吳宗信表示，齊柏林衛星是福衛八號星系的起點，未來星系建立後，將具備全球覆蓋對地網路觀測系統，將可達成高解析度、同日多次取像，影像可用於防災救災、國土規劃，甚至觀測劇烈天氣等威脅，持續守護台灣的安全。甚至如今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖觀測，也能透過衛星一天通過三次的觀測，協助後勤分析。

光學酬載組組長黃柏瑄說，當年福衛五號衛星的影像品質確實不太好，「取得影像時非常失落，大家看得很難過」。但從哪裡失敗就從哪裡站起來，團隊一一克服問題，如先更新準直儀，並從國外學習校準的SOP，甚至之前遇到數起地震，福衛八號也落實每半年或遇地震就校正一次。

黃柏瑄指出，福衛八號做了非常多的改進，讓測量更穩定、精確，甚至望遠鏡量測時都要做溫控，團隊已用盡一切可能就是要讓福八「雪恥」，證明太空中心做到非常好的影像、能順利完成任務。