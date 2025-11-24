迎接鳳凰城直飛航線 華航推出機捷彩繪列車

我的頻道

記者葉信菉／桃園即時報導
中華航空即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，列車兩端可見迎賓姿態的空服員形象。（中華航空提供）
中華航空即將於 12 月 3 日正式開航台北－鳳凰城直飛航線，特別推出期間限定桃園捷運彩繪列車，列車兩端可見迎賓姿態的空服員形象。（中華航空提供）

華航空將於12月3日正式啟動台北－鳳凰城直飛航線，為迎接美國西南全新航點亮相，華航攜手桃園捷運推出「鳳凰城號」期間限定彩繪列車，即日起上線行駛至明年1月，民眾凡搭乘桃園機場捷運普通車，即有機會遇見這列專屬鳳凰城主題列車。

華航表示，彩繪列車以鳳凰城象徵性的巨型仙人掌、沙漠景緻與金黃日出為主要視覺，車身配色從黎明微光逐漸亮起，呈現彷彿置身鳳凰城天際線的氛圍。列車兩端設計有華航空服員迎賓意象，而車廂內部也處處藏有巧思，包含車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠風格，營造完整且沉浸式的旅遊體驗。

除了桃園捷運彩繪列車，鳳凰城的城市風貌也同步在多處曝光，包括台北捷運忠孝復興站、市政府站，以及全台主要高鐵車站等地，讓旅客無論通勤、轉乘或前往機場途中，都能感受到鳳凰城的陽光與活力。

華航表示，鳳凰城航線即將正式啟航，台北－鳳凰城航線每週三、五、日飛航，提供直飛服務。去程 CI036 班機於下午16:30自桃園機場起飛，當地時間13:35抵達；回程 CI035 於16:00自鳳凰城出發，翌日22:20返抵台北。

車廂內部包含車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象。（中華航空提供）
車廂內部包含車頂、窗面、車門與入口皆延續沙漠意象。（中華航空提供）

