我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」遭在野痛批。(本報資料照片)
針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」遭在野痛批。(本報資料照片)

在野黨主導的《財政收支劃分法》三讀通過，除將上次修法疏失的餘緒補正，也將分配比率制度化，並縮小了偏遠縣市與六都的分配差距。誰料，閣揆卓榮泰卻大發雷霆，批評在野黨「突襲」，稱將使中央可支配預算減少3700多億元(台幣，下同)，因此政院將「全面迎戰」。卓內閣不積極提出政院版本，等到立法院修法完成再咆哮宣戰，恐無法贏得掌聲。

值得注意的是，大罷免失敗後，民進黨團總召柯建銘頓時氣焰灰滅，行事轉趨低調；對於《財劃法》通過，亦未公開表示異議。相形之下，原本態度強硬卻不大聲嚷嚷的卓榮泰，卻開始接替老柯扮演起「戰狼」角色，甚至放出「全面迎戰」的狼煙。這樣的角色遞變，令人玩味，也可嗅出卓榮泰試圖「以黨領政」拉抬民進黨士氣的用意。

問題是，這回卓榮泰恐怕選錯了戰場與議題；他不僅無法藉此得分，可能還會引起民眾更大的反感。第一，依據憲法，國會才是立法機關；行政院若想要彰顯自己的意志，應積極提出修法版本並訴求社會各界支持。卓內閣事前怠忽作為，卻在事後高喊不公，不僅自失立場，也顯得幼稚可笑。

第二，民進黨政府多年來將國家財政隻手攬在中央，拒絕與地方共享，早已受到各界詬病。尤其，執政黨不斷揮霍國家資源甚至補助其友好側翼團體，除藏汙納垢、扭曲公平原則，也是在濫用公帑。這次財劃法修法，確立中央與立法的分潤制度，有利地方自主建設及運用，其實更符合地方自治及多元發展精神，也受到各縣市歡迎。卓內閣稱新法使中央可支配款減少3000多億元，這是中央本位主義觀點。事實上，這些錢本來就是從各縣市口袋摳來的，還給各地方政府正恰如其分。

第三，朝野在財劃法的拉鋸，從去年纏鬥至今已一年半，民眾對此厭倦已極。人民選出一位總統，是希望政府能施展作為，為全體人民服務。但賴卓體制始終不願承認民進黨是「少數政府」的現實，不斷在立院對在野黨採取政治對抗與杯葛；其結果，除造成施政的荒疏，更導致中央和地方合作的斷鏈。這點，從各地救災行動的遲緩、非洲豬瘟及芬普尼蛋的控制失效，已一目了然。卓榮泰越將眼光鎖定在對藍白陣營的戰鬥，就越是忘卻他要服務的是全體國民，顯示他完全看不見「民之所欲」。

卓榮泰突然聲色俱厲地扮演起「戰狼」，向在野黨宣戰，顯示他意識到自己為民進黨明年大選衝刺聲量的任務。然而，在外界看來，其虛張聲勢，根本掩不住他缺乏內涵與專業的行政效能。行政院趕在送出政院版《財劃法》草案前夕，緊急邀集各縣市政府會商。然而現場提供的說帖，卻只有短短800字，薄薄的兩頁紙，內容空洞，甚至連計算公式和計算基礎都提不出來。也因此，這個試圖說服各縣市的協商會議，反而遭到各縣市政府代表打槍挑戰。試想，如果連地方政府都說服不了，卓內閣要如何在立法院尋求翻案，讓占多數的在野黨立委轉而支持政院版本？

在卓揆眼裡，《財劃法》是一座即將被敵人攻破的巨大城堡，因此必須「全面迎戰」勇敢捍衛。但如果換一個角度看，這座城堡本來就是「公共財」，不屬於中央或任何政黨所有。如果卓榮泰看到地方能分配到更多資源，民眾也更支持這樣的分配方式，他仍然堅持要把城堡當成國王的財產，這會受到歡迎嗎？經過大罷免的失敗，如果還無法認清自己的角色，還要繼續與民意為敵，卓榮泰恐將淪為柯建銘第二。

卓榮泰 民進黨 罷免

上一則

太子集團赴台9年 調查局知情6年 立委批：打詐國家隊何用

下一則

黑白集／只許歌頌 不能揭醜 不能說的「台灣病」

延伸閱讀

黑白集／自以為是戰神？卓榮泰搞錯戰場

黑白集／自以為是戰神？卓榮泰搞錯戰場
立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇

立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇
冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰

冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰
評／酸鄭麗文站上國共舞台 卓榮泰的橄欖園在哪

評／酸鄭麗文站上國共舞台 卓榮泰的橄欖園在哪

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」