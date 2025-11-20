新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？

針對財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」遭在野痛批。(本報資料照片)

在野黨主導的《財政收支劃分法》三讀通過，除將上次修法疏失的餘緒補正，也將分配比率制度化，並縮小了偏遠縣市與六都的分配差距。誰料，閣揆卓榮泰 卻大發雷霆，批評在野黨「突襲」，稱將使中央可支配預算減少3700多億元(台幣，下同)，因此政院將「全面迎戰」。卓內閣不積極提出政院版本，等到立法院修法完成再咆哮宣戰，恐無法贏得掌聲。

值得注意的是，大罷免 失敗後，民進黨 團總召柯建銘頓時氣焰灰滅，行事轉趨低調；對於《財劃法》通過，亦未公開表示異議。相形之下，原本態度強硬卻不大聲嚷嚷的卓榮泰，卻開始接替老柯扮演起「戰狼」角色，甚至放出「全面迎戰」的狼煙。這樣的角色遞變，令人玩味，也可嗅出卓榮泰試圖「以黨領政」拉抬民進黨士氣的用意。

問題是，這回卓榮泰恐怕選錯了戰場與議題；他不僅無法藉此得分，可能還會引起民眾更大的反感。第一，依據憲法，國會才是立法機關；行政院若想要彰顯自己的意志，應積極提出修法版本並訴求社會各界支持。卓內閣事前怠忽作為，卻在事後高喊不公，不僅自失立場，也顯得幼稚可笑。

第二，民進黨政府多年來將國家財政隻手攬在中央，拒絕與地方共享，早已受到各界詬病。尤其，執政黨不斷揮霍國家資源甚至補助其友好側翼團體，除藏汙納垢、扭曲公平原則，也是在濫用公帑。這次財劃法修法，確立中央與立法的分潤制度，有利地方自主建設及運用，其實更符合地方自治及多元發展精神，也受到各縣市歡迎。卓內閣稱新法使中央可支配款減少3000多億元，這是中央本位主義觀點。事實上，這些錢本來就是從各縣市口袋摳來的，還給各地方政府正恰如其分。

第三，朝野在財劃法的拉鋸，從去年纏鬥至今已一年半，民眾對此厭倦已極。人民選出一位總統，是希望政府能施展作為，為全體人民服務。但賴卓體制始終不願承認民進黨是「少數政府」的現實，不斷在立院對在野黨採取政治對抗與杯葛；其結果，除造成施政的荒疏，更導致中央和地方合作的斷鏈。這點，從各地救災行動的遲緩、非洲豬瘟及芬普尼蛋的控制失效，已一目了然。卓榮泰越將眼光鎖定在對藍白陣營的戰鬥，就越是忘卻他要服務的是全體國民，顯示他完全看不見「民之所欲」。

卓榮泰突然聲色俱厲地扮演起「戰狼」，向在野黨宣戰，顯示他意識到自己為民進黨明年大選衝刺聲量的任務。然而，在外界看來，其虛張聲勢，根本掩不住他缺乏內涵與專業的行政效能。行政院趕在送出政院版《財劃法》草案前夕，緊急邀集各縣市政府會商。然而現場提供的說帖，卻只有短短800字，薄薄的兩頁紙，內容空洞，甚至連計算公式和計算基礎都提不出來。也因此，這個試圖說服各縣市的協商會議，反而遭到各縣市政府代表打槍挑戰。試想，如果連地方政府都說服不了，卓內閣要如何在立法院尋求翻案，讓占多數的在野黨立委轉而支持政院版本？

在卓揆眼裡，《財劃法》是一座即將被敵人攻破的巨大城堡，因此必須「全面迎戰」勇敢捍衛。但如果換一個角度看，這座城堡本來就是「公共財」，不屬於中央或任何政黨所有。如果卓榮泰看到地方能分配到更多資源，民眾也更支持這樣的分配方式，他仍然堅持要把城堡當成國王的財產，這會受到歡迎嗎？經過大罷免的失敗，如果還無法認清自己的角色，還要繼續與民意為敵，卓榮泰恐將淪為柯建銘第二。