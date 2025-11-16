管制期間芬普尼蛋又流出4萬顆 問題畜牧場已送辦

我的頻道

台灣新聞組／綜合16日電
彰化縣文雅畜牧場被驗出雞蛋有芬普尼殘留超標後被管制不得出貨，15日卻傳出台中的蛋行驗出來自文雅的散蛋芬普尼超標。(本報資料照片)
彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋又有4萬顆流入市面。台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現該場9日又出貨200籃散蛋至該蛋行，抽驗後前晚確認檢出芬普尼超標。衛福部長石崇良表示「不可思議」，管制期間出貨已違法，已發文彰化縣政府，要求縣府查明與究責。

彰化縣府表示，該場移動管制後，8日雞蛋、飼料零檢出已解除管制，9日中央下令逐批檢驗後又恢復；該場雞蛋屬預防性下架蛋品，業者私自將6日管制期內產蛋出貨給下游，已移請檢方偵辦。彰化地檢署表示，將與蛋雞被汙染案一併追查。

是否有其他文雅畜牧場雞蛋流出？台中市食安處已通報彰化縣衛生局追蹤。文雅畜牧場昨不回應。龍忠蛋行林姓老闆說，8日接到養雞場通知檢驗合格，9日去載雞蛋，沒有偷偷賣。

台中市食安處表示，7日獲報文雅蛋品檢出禁藥，台中4家進貨業者已下架，10日稽查發現龍忠蛋行9日再向文雅進貨200籃4萬顆蛋，抽驗後檢出芬普尼代謝物0.05ppm，為標準值5倍；已下架38籃7600顆、約760台斤，其餘162籃、約3.24萬顆，已賣給散客與35家餐飲、麵店與早餐店，均已用罄。

彰化縣府表示，該場5日移動管制之後，8日雞蛋、飼料零檢出，動防所依動物用藥品管理法解除移動管制，但該場雞蛋仍屬預防性下架蛋品，業者私自出貨，已經移請檢方偵辦。

彰化縣動防所表示，中市10日抽檢到的普芬尼蛋，推算為文雅畜牧場6日生產，當時仍屬移動管制期，屬非法流出。外界質疑，縣府8日解除移動管制，才導致芬普尼蛋又流出。縣府三緘其口，僅表示由檢察官偵辦中。

縣府官員質疑，7日通知預防性下架，為何文雅6日生產雞蛋，10日仍可查出？因散蛋蛋身無溯源碼，不排除蛋商保留先前雞蛋未賣出。中市食安處表示，因蛋籃上有溯源標籤，與前次的問題蛋屬不同批。

衛福部食藥署副署長蔡淑貞痛批，文雅畜牧場雞蛋4日被查出芬普尼殘留超標，5日農業部要求移動管制，雞蛋不可出場，8日解除禁令，雞農9日又將蛋雞6日產下的雞蛋賣給龍忠蛋行，因售出的雞蛋是在管制期間產下，仍被認定違規。

蔡淑貞說，衛政單位全力防堵芬普尼蛋，源頭管控卻出問題，「對民眾食品安全不公平」，蛋行於交易過程中恐被畜牧場業者誤導，認為進貨雞蛋並無疑慮，責任仍在源頭控管，「是賣出去的人要負責」。

彰化地檢署昨表示，文雅畜牧場雞蛋、蛋雞羽毛等殘留芬普尼，已分他字案調查，偵訊畜牧場負責人夫妻後無保請回，昨已從食安平台與媒體得知該場雞蛋外流，將一併調查。

