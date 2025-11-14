經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「經濟學人」指出，台灣央行持續抑制新台幣匯率，造成經濟嚴重失衡，引發所謂的「台灣病」。(路透)

英國「經濟學人」雜誌在最新一期以「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden riks in Taiwan' boom）的封面報導指出，台灣央行 持續抑制新台幣匯率 ，以免於貨幣升值衝擊經濟的「荷蘭病」，卻反而造成經濟嚴重失衡，形成所謂的「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）。

報導指出，央行藉由抑制新台幣匯率，維持出口競爭力，卻也造成巨大的扭曲：經常帳順差膨脹、外匯存底增加，且房價飆漲，失衡程度都比其他相似經濟體都更嚴重。

「經濟學人」稱之為「台灣病」（Taiwanese disease）或「福爾摩沙流感」（Formosan flu）：央行為了維持出口競爭力而抑制本幣匯率，造成令人擔憂的經濟壓力，這種情況雖不一定致命，但若不治療，無疑不會改善。

報導指出，「台灣病」最明顯的症狀是新台幣匯率低迷。根據大麥克指數，台灣一個大麥克漢堡的價格比美國的便宜 56%，該雜誌計算，經調整後的新台幣匯率被低估了55%，程度為該雜誌追蹤的53種貨幣最高。央行聲稱並未抑制新台幣匯率，只是「逆風操作」以減少波動，但若央行不在意「風向」，外匯存底理應上下波動、或者因投資報酬而溫和增加，現實卻是過去20多年來都穩定而大幅成長。

台灣病的另一個症狀是龐大且日增的經常帳順差。央行表示，這是其他國家逆差的數學必然結果，美國等儲蓄少於投資的地區，需要台灣這類儲蓄多逾投資的國家彌補差額，但這引發另一個問題：為什麼台灣的儲蓄如此充裕？

可能的原因有很多：國內投資機會稀少、快速老化的人口累積退休儲蓄、或突然出現的出口榮景。問題是，台灣的國內投資沒有特別低，與德國、日本及南韓等富裕的出口導向國家相仿，人口結構在東亞也不算特殊，南韓人口老化的速度一樣快，過剩儲蓄規模只有台灣的三分之一。過去五年的晶片出口激增，也無法解釋過去25年來的經常帳順差成長。

「經濟學人」直指，台灣央行實際上是以犧牲一般民眾的生活水準，換取出口競爭力，且央行為維持匯率低迷印製的新台幣，導致現金充斥，推升房價，進一步削弱民眾的購買力。央行已透過定存單從金融體系抽出部分資金，卻只能局部產生影響。

決策當局、甚至選民可能會認為，為了維護出口導向的成長，值得付出這些成本，但經常帳順差膨脹所造成的失衡，也會引發金融風險。

失衡造成的金融風險

報導指出，央行最近已找到一種更微妙的方式，引導資產投資海外：透過壽險業。保險 業者將家庭儲蓄投入外國資產，而央行透過干預匯市，為保險業者降低風險，鼓動這股海外投資熱潮。但保險業者仍面臨匯率變動的風險，新台幣升值會使其外國資產價值縮水，卻不會減少債務，新台幣大幅升值可能導致保險業者資不抵債，若放任倒閉，將摧毀台灣的儲戶。「經濟學人」指出，這些保險公司已經「大到不能倒」。

央行政策有其背後考量

但「經濟學人」也說，央行的政策並非魯莽無謀，而是植根於台灣的脆弱感：台灣外交處境孤立，也不是國際貨幣基金（IMF）成員，陷入匯率危機時沒有明顯的求助管道，同時台海開戰將造成硬通貨短缺，保持匯率弱勢並累積外匯存底，有助抵禦第一種風險、及因應第二種風險。而且，民間也以強大力量主張捍衛現狀。

此外，央行上繳盈餘國庫，已成為政府的重要收入來源之一，央行總裁在台灣政壇也擁有不尋常的影響力。報導引述一名前部長指出，官員不想被認為在批評央行總裁。

「經濟學人」總結指出，隨著全球對台灣晶片的熱絡需求，將持續推升台灣的貿易順差，加重新台幣升值壓力，並提高壽險業者資產與債務錯配的風險，還可能加深美國談判團隊的不滿，台灣抑制匯率的政策過去可能有益，但隨時間過去，看起來愈來愈難維持。