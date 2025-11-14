我的頻道

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

台灣最富、最窮 收入差距150倍

記者藍鈞達／台北14日電
台灣貧富差距多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌13日質詢時指出，若用「最富5%家庭所得與最窮5%」比較，最新資料顯示所得差距約達150倍。(本報資料照片)
台灣貧富差距到底多大？計算方式大不同。立法委員黃國昌昨天質詢時指出，民進黨在2011年批評馬英九政府時，曾引用財政部稅賦資料中心統計，指稱「最富5%家庭所得是最窮5%的75倍」。他表示，若沿用民進黨當年同一套算法檢視現況，最新資料顯示最富5%與最貧5%的所得差距約達150倍，幾乎比當時翻倍。

本報系聯合報報導，立法院財委會昨針對「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」，邀請財政部、主計處及央行等相關單位備詢，據主計總處資料，全國每戶五等分位所得差距倍數為7.38倍，顯示高低所得家庭間存在一定落差；惟若將政府社福移轉支出與租稅重分配納入計算，差距可縮小至6.14倍，反映政策具再分配效果。

主計長陳淑姿強調，從國際比較來看，與澳洲、英國、法國、日本、德國等主要國家相較，「台灣的財富分配相對平均」，貧富差距並未比他國嚴重，「中產階級並沒有消失」。

不過，黃國昌說，民進黨在野時未採用主計總處的五等分資料，是因為時任政務委員朱敬一認為五等分方法「過於粗糙、已經過時」，難以呈現所得兩端差距，因此民進黨選擇改用稅賦資料中更能反映極端值的統計。他質疑，如今若以同一方法套用在現況，極端差距不但未縮小，反而比馬政府時期更大。

而根據主計總處資料，若以國際上通用的Gini係數，台灣也從由2006年的0.295降至2024年的0.277，顯示整體所得不均度呈下降趨勢。

中國時報報導，據行政院主計總處「家庭收支調查」顯示，每戶可支配所得高低將戶數分為五等分，最高20％家庭平均每戶可支配所得為235.7萬元台幣，與低20％的38.4萬元台幣，兩者差距6.14倍；官方報告也指出，台灣相對東亞各國家地區（日、韓、星、港）及英、美均佳，顯示台灣所得分配相對平均。

黃國昌質詢時指出，2011年總統馬英九執政，當時民進黨團幹部、現任高雄市長陳其邁質疑主計總處五等分的分法太粗糙，如今民進黨執政了，竟然還用當年痛批前朝的五等分標準實在太可笑，在野用最富5％、最窮5％，執政就改為五等分，每次僅有零點幾的變化，證實是雙標政黨。

陳淑姿回應，貧富差距一般是以吉尼係數五等分來衡量，各國皆通用。

對於貧富差距擴大，國發會副主委高仙桂分析，台灣產業分布兩極化，AI與ICT產業出口暢旺，亦帶動國內投資，是我國經濟成長表現亮眼主因，不過，傳統產業卻飽受關稅衝擊、大陸內捲（高度競爭）所影響，相形之下，產業分布有兩極化的問題，也表現在受僱員工薪資上。

高仙桂表示，國發會也提出解方，除維持AI產業領先外，也積極推動區域均衡發展，促進地方繁榮、在地就業、縮小城鄉差距、以提高人均GDP、區域平衡為目標；高仙桂表示，國發會亦推動「AI新十大建設」，尤其是智慧應用，就是要協助傳產、中小企業有AI賦能，促百萬家企業AI轉型升級。

