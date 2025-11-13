蘇澳千戶泡水 花蓮萬榮也淹 災民嘆「我們是光復2.0」

宜蘭縣五結鄉52甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車渡過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。(圖／鄉民代表張亮軒提供)

鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感嘆「我們是光復2.0」。

鳳凰颱風昨晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，出海前已減弱為熱帶性低氣壓，海陸警雙雙解除。氣象署統計10日至12日晚間6時，宜蘭東澳嶺3天累積雨量高達1063毫米、冬山967毫米、西帽山858毫米、蘇澳774.5毫米、羅東769毫米，其中，蘇澳前天日雨量逾635.5毫米、時雨量130.5毫米，雙雙創下11月最高紀錄。

宜蘭這波雨勢造成嚴重農損，政院長卓榮泰 與農業部長陳駿季昨到三星 鄉勘查青蔥受損情形，統計全台農業災情達1122萬元(台幣，下同，約35.9萬美元)，花蓮損失534萬元最多、宜蘭421萬元居次。

在超大雨勢下，蘇澳市區大淹水，中山路與中原路段淹一層樓高，待命的6軍團和消防人員緊急救人、協助撤離。鎮長李明哲 說，山上雨水全流下來，市區水排不出去，即使抽水站抽一整天也來不及。

中山路賴姓居民說，一樓淹水過腰约1.5公尺深，家具全部泡水；有住外縣市民眾透過監視器發現蘇澳外婆家一樓客廳的沙發、神桌及櫃子等重型家具全在水面漂浮。

「請中央補助從優、從寬、從速。」李明哲昨陪行政院長卓榮泰等人勘災，發現住宅、生財器具全泡在水裡，水退去後留下一片泥濘，初估數千戶受災。

徐小姐在騎樓堆滿泡水的家具和物品，她邊整理邊回憶，這次和梅姬颱風狀況差不多，水位淹比較低卻一樣慘。五結鄉52甲濕地大水遲遲未退，鄉代張亮軒發現當地居民林松裕用竹筏載女兒和摩托車，花20多分鐘划了近500公尺，讓女兒順利到醫院上班救人；林返程時，還帶糧食給受困的居民充飢。

此外，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖水位減少近百萬噸，紅色警戒未解除，光復、鳳林和萬榮3鄉鎮撤離近5000民眾無法返家，其中萬榮鄉明利村持續受洪水衝擊，災民怒批「這不是人禍什麼才是人禍」。

明利村村長林萬成說，持續降雨下，連日來淹水沒有變化，溪水從堤防缺口沖進社區，有的住家與工寮幾乎整棟被淹沒，道路被泥水覆蓋，人員也進不去。他說，水利署不能臨時抱佛腳，馬太鞍溪堤防尾端早有破口，如今洪水持續灌入，「現在要怎麼封」？工程機具試圖進場阻水卻遇溪水暴漲，所幸人員及時撤離才未釀意外。