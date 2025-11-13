我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

蘇澳千戶泡水 花蓮萬榮也淹 災民嘆「我們是光復2.0」

台灣新聞組╱綜合13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
宜蘭縣五結鄉52甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車渡過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。(圖／鄉民代表張亮軒提供)
宜蘭縣五結鄉52甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車渡過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。(圖／鄉民代表張亮軒提供)

鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感嘆「我們是光復2.0」。

鳳凰颱風昨晚7時40分從屏東恆春鎮登陸，出海前已減弱為熱帶性低氣壓，海陸警雙雙解除。氣象署統計10日至12日晚間6時，宜蘭東澳嶺3天累積雨量高達1063毫米、冬山967毫米、西帽山858毫米、蘇澳774.5毫米、羅東769毫米，其中，蘇澳前天日雨量逾635.5毫米、時雨量130.5毫米，雙雙創下11月最高紀錄。

宜蘭這波雨勢造成嚴重農損，政院長卓榮泰與農業部長陳駿季昨到三星鄉勘查青蔥受損情形，統計全台農業災情達1122萬元(台幣，下同，約35.9萬美元)，花蓮損失534萬元最多、宜蘭421萬元居次。

在超大雨勢下，蘇澳市區大淹水，中山路與中原路段淹一層樓高，待命的6軍團和消防人員緊急救人、協助撤離。鎮長李明哲說，山上雨水全流下來，市區水排不出去，即使抽水站抽一整天也來不及。

中山路賴姓居民說，一樓淹水過腰约1.5公尺深，家具全部泡水；有住外縣市民眾透過監視器發現蘇澳外婆家一樓客廳的沙發、神桌及櫃子等重型家具全在水面漂浮。

「請中央補助從優、從寬、從速。」李明哲昨陪行政院長卓榮泰等人勘災，發現住宅、生財器具全泡在水裡，水退去後留下一片泥濘，初估數千戶受災。

徐小姐在騎樓堆滿泡水的家具和物品，她邊整理邊回憶，這次和梅姬颱風狀況差不多，水位淹比較低卻一樣慘。五結鄉52甲濕地大水遲遲未退，鄉代張亮軒發現當地居民林松裕用竹筏載女兒和摩托車，花20多分鐘划了近500公尺，讓女兒順利到醫院上班救人；林返程時，還帶糧食給受困的居民充飢。

此外，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖水位減少近百萬噸，紅色警戒未解除，光復、鳳林和萬榮3鄉鎮撤離近5000民眾無法返家，其中萬榮鄉明利村持續受洪水衝擊，災民怒批「這不是人禍什麼才是人禍」。

明利村村長林萬成說，持續降雨下，連日來淹水沒有變化，溪水從堤防缺口沖進社區，有的住家與工寮幾乎整棟被淹沒，道路被泥水覆蓋，人員也進不去。他說，水利署不能臨時抱佛腳，馬太鞍溪堤防尾端早有破口，如今洪水持續灌入，「現在要怎麼封」？工程機具試圖進場阻水卻遇溪水暴漲，所幸人員及時撤離才未釀意外。

水利署會勘時曾說「不會有事，有事會負責」，村民問，現在淹成這樣，「拿什麼負責」？縣長徐榛蔚說，馬太鞍溪上游仍有大量水勢流下，水利署評估短時間內無法完全阻斷水流，萬榮、鳳林、光復仍處於高水位警戒。

蘇澳鎮有汽車遭軍方救災的兩棲突擊車輾壓，車頂全毀，疑因淹水逾車身高度時，突擊車駕...
蘇澳鎮有汽車遭軍方救災的兩棲突擊車輾壓，車頂全毀，疑因淹水逾車身高度時，突擊車駕駛難辨識前方有車所致。(記者季相儒／攝影)

李明哲 卓榮泰 三星

上一則

殺女友才刑滿35天 恐怖情人又勒死女友收押

下一則

AIT邀鄭麗文適當時機訪華府 谷立言：現狀改變應尊重兩岸人民

延伸閱讀

颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水

颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水
符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠
接住鏟子超人 台衛福部推方案 1年內每人可3次心理諮商

接住鏟子超人 台衛福部推方案 1年內每人可3次心理諮商
光復災後重建座談火爆 議長張峻踹桌 傅崐萁喊告

光復災後重建座談火爆 議長張峻踹桌 傅崐萁喊告

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉