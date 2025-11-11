北市科用地解約案…北市府砍4000萬 新壽分手費44.3億

輝達落腳北士科T17、T18，市府與新壽合意解約協議的「分手費」確定為44億3406萬4085元台幣(約1.4億美元)。(本報資料照片)

台北市政府與新光人壽上周已簽北士科T17、T18解約協議書，對於外界關注的「分手費」，副市長李四川昨說，經第三方及會計師審查，確定為44億3406萬4085元(台幣，下同)，比預期少4000多萬元(約129萬多美元)。

北市府昨下班前將解約協議送議會，盼議會明天排入大會，若通過，新壽預計後天開臨時董事會，最快14日終止契約。

對此，新光人壽董事長魏寶生表示，金額與解約合約內容正在討論與計算中，包含解約金給付時程等細節，如果合理且雙方合意，就會盡快召開臨時董事會，由董事會授權董事長簽訂合約。

李四川昨赴鳳凰颱風防颱應變中心，媒體堵訪新壽解約情況。李四川說，北市府上周經2位會計師審查，新壽已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費約34.5億元，已支付的顧問及工程成本計6.1億元，解約金包括前兩項費用衍生的「資金成本」計3.7億元。

至於會計師砍掉的4000多萬元，是哪一部分「成本」？李四川說，會計師審查他不太了解，純屬專業審查。市府表示，本案因未及編列預算，且無法自行調整，須動支平均地權基金，函請議會備查。

而44.3億餘元是否包含補償金，新壽說，基於對北市府尊重，除依法令規定須發布重訊公告之事項外，新壽不另再對外說明。

李四川表示，本月市長蔣萬安 就會和輝達 不動產副總裁碰面，先遣部隊下周抵台，討論投資計畫書、建築師設計等，市府希望輝達盡快擇定建築師，建築方案除都市計畫變更、設計請照部分等，都會同時進行，目標是輝達執行長黃仁勳 明年6月2日赴台參加電腦展時動工。

至於是否會在農曆年前與輝達簽約？李四川說，應該是滿樂觀的，如果投資計畫書送得比較快，也許時間還可再提前。媒體也追問，輝達是否是以台北分公司名義簽約，李說，輝達正在研擬，會審慎評估。

蔣萬安昨也提到與新壽解約進度，他表示，市府希望本周可以與新壽順利完成合意終止契約程序。