AI防詐凍結帳戶掀金融誤傷潮 控管太苛恐形成惡性循環

金融機構AI防詐，卻有愈來愈多民眾帳戶遭「誤傷」凍結，警方警告，風險控管若過嚴，恐造成反效果。（記者林伯東／攝影）

台灣詐騙 猖獗，金融機構全面升級防詐系統，導入人工智慧（AI ）偵測防詐、凍結可疑帳戶，愈來愈多民眾明明未涉詐騙，帳戶卻遭無預警鎖定、凍結，提款、轉帳全受限。警方警告，銀行風險控管標準若過度嚴苛，經濟弱勢者恐面臨被迫借高利貸、甚至淪落詐團陷阱的惡性循環。

銀行AI風控系統對頻繁小額轉帳、久未使用帳戶突然活絡或餘額異常等，即列監控名單，甚至「預防性凍結」帳戶，導致不少帳戶被誤鎖。

近來不少民眾集結成立「凍帳自救會」網路社團，從個人戶、公司戶或薪轉戶都難倖免。民眾無奈的是，銀行往往要求用戶舉證金流來源，若說明是生活開銷、股票交割、廠商付款等用途，多半不接受。

單親爸遭凍結 房租付不出來

45歲蔡姓男子是單親爸爸，靠外送及打零工維生，每日或每周有多筆小額款項入帳。今年1月帳戶被銀行標註為「疑似人頭帳戶」遭凍結，提款、轉帳功能全停，生活陷入停擺。銀行告知解鎖需2至3周，「那段時間我完全沒現金，房租都付不出來。」走投無路之下，他撥打工地牆上「無壓力借款」電話，發現是高利貸，「利息7天1計，1個月下來月息高達12%。」他像掉進世界末日，最後靠親友湊錢才度過難關。

解鎖要看金流 民眾批不合理

宋姓男子4月在網路控訴銀行帳戶遭鎖，銀行指他的帳戶4月出現6筆不到3000元（台幣，下同，約96美元）的匯款，3月更有26筆類似交易，總額不到5萬元。宋男說，那些都是朋友聚餐分攤、社團活動贊助等小額往來，但銀行僅說「不滿意可銷戶，否則須提供所有金流來源證明。」讓他怒批完全不合理，銀行等於把所有風險與責任轉嫁給用戶。

另一名網友也指長輩為領取重陽敬老禮金到郵局開戶，卻因今年10月尚未動用存款而遭郵局凍結帳戶。詢問後得知，帳戶若半年無使用紀錄就會被凍結，「敬老禮金1年只發1次，長輩又不會網銀操作，竟被懷疑成詐團，這不是擾民嗎？」

10月有網友在銀行目睹婦人哭喊「我只是轉給兒子學費，怎麼帳戶突然被鎖？提款機也不能用了！」行員僅回應「系統偵測到異常金流，須等待內部審查。」那刻才意識到，「銀行帳戶凍結潮」真的蔓延全台。

張先生友人的親戚過世，銀行留下約500萬元，帳戶也被莫名凍結，導致家屬繳醫藥費、喪葬費都領不到，最後只好四處借錢周轉，8個月後帳戶才解凍。

數位弱勢長者 易觸異常警示

負責打詐的警官指出，外送員 、網拍個體戶、短租業者等族群影響最大，他們的金流特徵是「快進快出、多筆小額」，恰巧落入AI判定的警示範圍。許多長者是數位弱勢，平時依賴櫃台服務，當有繼承、賣房或子女匯孝親費等突發的大額款項進出，極易觸發異常警示。

警官示警，當銀行防詐及風控過度嚴苛，有資金需求的邊緣族群會被迫轉向地下金融借貸交易，反而可能助長地下匯兌、高利貸市場，讓無辜民眾陷入更高風險，反而替詐團創造更多洗錢通道。