我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

新聞評論／健保補充保費改革炸鍋 癥結在剝奪感

重磅快評
衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過兩萬元者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰指示暫緩具爭議規畫。(記者杜建重／攝影)
衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過兩萬元者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰指示暫緩具爭議規畫。(記者杜建重／攝影)

健保補充保費新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金超過2萬元(台幣，以下同)，就得繳2.11%的補充保費，讓不少小資與中產階級炸鍋。2.11%並不算多，但問題是大戶總有各種合法節稅的辦法，反而是受薪族與退休族「一毛都逃不掉」。賺一點利息、領一點股利，卻總被鎖定為健保財源的「固定貢獻者」，心理上的相對剝奪感，正是民怨所在。

衛福部長石崇良日前表示，明年將修「健保法」導入「年度結算」制度，最快後年起，民眾一年內利息、股利、租金等合計超過2萬元，就要收取補充保費；扣繳上限也將從1000萬元提升至5000萬元。衛福部估算，新制每年可為健保挹注約100至200億元。

目前的補充保費採「單次計算」方式。除獎金及兼職所得外，執行業務收入、利息所得、股利所得與租金收入，只要單次超過2萬元且不超過1000萬元，就會被扣繳補充保費。正因如此，不少定存族把一筆定存拆成多筆，每筆利息壓在2萬元以下，就能免繳補充保費。新制改為「全年累計」後，這種避繳方式將失效。以300萬元定存、年利率1.7%為例，年利息約5萬元，屆時須繳約1000元補充保費。對仰賴定存過活的退休族而言，確實有感。

「存股族」也將受到影響。若投資月配息ETF（指數型股票基金），每月領1.99萬元，現制因未達2萬元門檻可免繳；但若改採年度累計，全年領息近24萬元，就得繳約5000元補充保費。不少人抱怨：「股利不是穩賺不賠，萬一賠錢還要繳費，合理嗎？」更何況，大戶往往透過投資控股公司操作，以法人名義持股可減少個人補充保費負擔，讓一般投資人更覺不公。

健保制度向來是台灣人引以為傲的社會共識，其精神是「多數人幫助少數有需要的人」。然而今日健保財務吃緊，改革的確勢在必行，只是改革不該只追求技術上的「加收」，而應釐清「公平」與「信任」的界線。年度結算制或許能堵住拆單漏洞，但若政府不能讓民眾相信「錢花得其所、制度待人公道」，再完美的算法，恐將難以平息民眾經年累積的相對剝奪感。

保費 健保 租金

上一則

「密網撈小蝦米」學者批健保補充保費擾民

下一則

台灣「消費者物價指數」漲幅超標 700萬戶後年減稅

延伸閱讀

台健保「補充保費新制」民怨炸鍋 政院高層看報才知…急喊停

台健保「補充保費新制」民怨炸鍋 政院高層看報才知…急喊停
台灣健保新制偏差 傷全民信任

台灣健保新制偏差 傷全民信任
加州健保2026年投保季開跑 關鍵聯邦補貼仍未卜 平均保費將翻倍

加州健保2026年投保季開跑 關鍵聯邦補貼仍未卜 平均保費將翻倍
太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲6倍 加州夫妻擬放棄保險、移居海外

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切