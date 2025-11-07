新聞評論／健保補充保費改革炸鍋 癥結在剝奪感

衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過兩萬元者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰指示暫緩具爭議規畫。(記者杜建重／攝影)

健保 補充保費 新制預告上路，只要一年內股利、利息、租金 超過2萬元(台幣，以下同)，就得繳2.11%的補充保費，讓不少小資與中產階級炸鍋。2.11%並不算多，但問題是大戶總有各種合法節稅的辦法，反而是受薪族與退休族「一毛都逃不掉」。賺一點利息、領一點股利，卻總被鎖定為健保財源的「固定貢獻者」，心理上的相對剝奪感，正是民怨所在。

衛福部長石崇良日前表示，明年將修「健保法」導入「年度結算」制度，最快後年起，民眾一年內利息、股利、租金等合計超過2萬元，就要收取補充保費；扣繳上限也將從1000萬元提升至5000萬元。衛福部估算，新制每年可為健保挹注約100至200億元。

目前的補充保費採「單次計算」方式。除獎金及兼職所得外，執行業務收入、利息所得、股利所得與租金收入，只要單次超過2萬元且不超過1000萬元，就會被扣繳補充保費。正因如此，不少定存族把一筆定存拆成多筆，每筆利息壓在2萬元以下，就能免繳補充保費。新制改為「全年累計」後，這種避繳方式將失效。以300萬元定存、年利率1.7%為例，年利息約5萬元，屆時須繳約1000元補充保費。對仰賴定存過活的退休族而言，確實有感。

「存股族」也將受到影響。若投資月配息ETF（指數型股票基金），每月領1.99萬元，現制因未達2萬元門檻可免繳；但若改採年度累計，全年領息近24萬元，就得繳約5000元補充保費。不少人抱怨：「股利不是穩賺不賠，萬一賠錢還要繳費，合理嗎？」更何況，大戶往往透過投資控股公司操作，以法人名義持股可減少個人補充保費負擔，讓一般投資人更覺不公。

健保制度向來是台灣人引以為傲的社會共識，其精神是「多數人幫助少數有需要的人」。然而今日健保財務吃緊，改革的確勢在必行，只是改革不該只追求技術上的「加收」，而應釐清「公平」與「信任」的界線。年度結算制或許能堵住拆單漏洞，但若政府不能讓民眾相信「錢花得其所、制度待人公道」，再完美的算法，恐將難以平息民眾經年累積的相對剝奪感。