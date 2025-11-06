遠見高峰會／李開復：進入AI Agents時代 企業領導人務必推動變革

2025遠見高峰會6日邀請到《時代雜誌》評選全球百位最具影響力的AI專家李開復，以視訊方式演講。（圖／遠見雜誌提供）

2025遠見高峰會6日邀請到《時代雜誌》評選全球百位最具影響力的AI 專家李開復，以視訊方式演講。他為何認為開源模型生態正爆發？企業AI轉型，又為何需要領導人親自推動？

2025年遠見高峰會於11月6日舉辦第二天議程，邀請到名列《時代雜誌》（TIME）全球一百位最有影響力的人工智慧 專家、創新工場董事長暨AI新創獨角獸零一萬物執行長李開復以視訊方式演講。

李開復以人工智慧已進入AI Agents（代理人）的新時代為主題，建議每家企業CEO ，應該親自投入打造AI Agents，了解AI的價值，推動公司提升競爭力。

李開復指出，人工智慧是在PC和移動時代之後的最大革命，也必然會帶來跟前兩個革命一樣大或甚至更大的GDP增長，所以不把握AI 2.0的時代，就會有巨大遺憾。

ChatGPT等生成式AI，提高IQ的速度遠超人類

李開復指出，自從生成式AI在2022年底問世後，過去三年來，每一個月AI都在成長，大約每年提高IQ 30個點，遠超人類。而且推理的成本也在快速下降，大約一年下降10倍，所以可以想像，即便今天的AI還不夠聰明，速度還不夠快，還不夠便宜，明年一定都會讓人滿意。

這一切都是基於大模型的訓練。李開復指出，從GPT2到3或4，它是把全世界的數據拿來做預測下一個字的學習的方法，但這只是訓練了一個文科生。但在過去九個月，AI已經變成了一個文理雙強的大腦。因為在讀了全世界的書之後，它又把全世界的數學理論都做了一次，然後又把全世界，能想像的程式語言能力，又再練習了一次，這讓AI具備非常強的邏輯推理能力，不只能回答問題，它還可以分析，可以拆解，可以解決問題。

在早期的GPT2或3或4，都是人教AI。但現在，AI還在教AI學習，所以AI的成長變快了，可以用超大的模型教小的模型，用會數學、會寫程式的模型，教那些不會的模型。

李開復進一步指出，AI還有一個特別巨大的新發展，就是開源模型。過去要用Open AI、Anthropic或Google Gemini，用戶把各種數據丟到網上，這個數據可能是公司的機密，但卻丟到國外的雲上，可能感覺不安全。用戶最好還是能把模型拿到手裡，可以看它，了解它，然後知道有沒有什麼安全問題，這樣數據不用離開公司，也不用離開國家的邊界，還可以把模型拿來修改。

李開復指出，若使用閉源模型，用API付費，是不可以這樣做的。但是如果能把別人訓練好的、花十幾億美元訓練好的開源模型，拿到手中，放到自己公司裡，再把數據放進去，想做什麼做什麼，還能完全免費，怪不得開源模型的生態正在快速爆發。

面對這樣的AI發展，李開復建議所有企業領導人、CEO們，應該建立自己的能力，把開源模型拿到公司來，然後聘請AI工程師，在這上面開發出對企業更有用、更相關、更安全的應用。

人類已經要進入AI Agent時代

他認為，人類已經要進入AI Agent的時代。一開始，AI是一個Chatbot跟你聊天，接下來他當助手。但現在AI有了推理、邏輯、思考的能力，就意味著它可以像一個聰明的員工，可以幹活，可以完成任務，可以創造商業價值。也就是說，一個員工能做什麼，也是AI Agent可以做的。

比如說有人要到台灣開會，預計跟3個CEO開會，然後另外約5個朋友見一見，如果有一個很聰明的AI代理，一切就安排好了，包括住什麼酒店，訂什麼航班。就像一個人類祕書一樣。

未來還會有所謂的Multi─Agents，就是很多Agents在一起協作。比如說公司裡有市場部、產品部、銷售部等，他們各自的AI代理，彼此可以交流，一起解決問題。因此未來公司的最低最小單元就不只是人類了，而是人加AI Agent。

AI Agent有很多人類沒有的優點。它不用休息，還可以複製一百個、一萬個祕書來，隨著AI能力愈來愈強，最終邊際成本會變成零。你的AI Agent比別的公司AI Agent好，就有巨大競爭力。就像今天你的人類員工比別的公司好，也是一種競爭力。

最後李開復建議，很多公司推動AI，很可能交給資訊長（CIO，Chief Information Officer），但CIO是管公司的網絡和軟體的，不是來做前瞻性的公司組織優化，所以這個工作不能給CIO做，這應該是一把手工程，是企業的CEO創始人、董事長，他們才了解改造公司用AI的價值有多大，才擁有激情去擁抱變革。

這也是為什麼李開復的公司、零一萬物，推出萬智平台，就是為了幫助企業領導人們，在開源的系統上開發AI Agents。他比喻，如果大模型是一個飛機的引擎，那麼零一萬物是幫企業打造飛機，帶來直接的商業價值。

精彩影音：https://www.youtube.com/watch?v=ZyRTtYMW0RE