我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

台灣有望放「高溫假」擬修法納入災害天氣 不像颱風休整天

記者胡瑞玲／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣夏天飆破攝氏40度(約華氏104度)高溫頻傳，立法院3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放高溫假；圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。(本報資料照片)
台灣夏天飆破攝氏40度(約華氏104度)高溫頻傳，立法院3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放高溫假；圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。(本報資料照片)

台灣立法院交委會昨天審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。交通部表示，氣象署將擬具修正草案，但高溫假不會像颱風放整天，而是看時段給予休息、補水、出勤津貼等方式調適。

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，李昆澤等立委提案修正氣象法，在災害性天氣定義上，除了颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風與乾旱等天氣現象，另新增高溫；交通部建議，考量近年熱帶性低氣壓造成重大災害，將一併納入災害天氣定義。

李昆澤指出，台灣去年的高溫天數63天，比2023年的34天增加近一倍；衛福部調查2024年7月熱傷害人數1204人，也比2021年的423人增加近三倍，他認為各國都將高溫納入職業風險，台灣必須跟上。

立委洪孟楷質疑，台灣40度(攝氏，下同，約華氏104度)高溫頻傳，颱風假有明確標準，但高溫假遲未有定義，幾度算高？幾度該放假？氣象署應盡快提出。

氣象署長呂國臣表示，依照現行高溫資訊規範，36度(約華氏96.8度)以上就會亮黃色燈號視為高溫、37度(約華氏98.6度)為橙色燈號、38度(約華氏100.4度)為紅色燈號，各單位的配套措施也都會不同。目前將高溫入法列為災害性天氣為第一步，讓各單位有所依循，高溫列為災害後，未來氣象署發布高溫警特報時，各主管機關有機會自主宣布放高溫假。

交通部次長林國顯表示，氣象署之前提出修正草案但遭交通部退回，目前正在修改及蒐集民眾意見，由於各界意見很多，需要多一點時間，預計本月將預告草案兩個月，之後再報交通部。

林國顯強調，高溫假可能不會像颱風一樣放整天，而是看時段給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位要怎麼作為，後續還要看人事單位與政府部門的統一考量。

高溫擬納災害天氣特報
高溫擬納災害天氣特報

龍捲風

上一則

疫調：非洲豬瘟僅在台中案場「廚餘未落實蒸煮」疑禍首

下一則

台將組「供應鏈國家隊」以「台灣模式」來美投資

延伸閱讀

新聞評論／台灣防災與防疫政治化 究責淪為「鬥爭武器」

新聞評論／台灣防災與防疫政治化 究責淪為「鬥爭武器」
醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮

醫奉35／颱風斷路也不失約 郭春吉：消除沒有中醫師的鄉鎮
花蓮有颱風…明演練撤離 住戶淹到怕、志工禁入災區

花蓮有颱風…明演練撤離 住戶淹到怕、志工禁入災區
颱風餘威襲阿拉斯加 洪水沖走民宅 30多人受困獲救 3人失蹤

颱風餘威襲阿拉斯加 洪水沖走民宅 30多人受困獲救 3人失蹤

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉