台灣有望放「高溫假」擬修法納入災害天氣 不像颱風休整天

台灣夏天飆破攝氏40度(約華氏104度)高溫頻傳，立法院3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放高溫假；圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。(本報資料照片)

台灣立法院交委會昨天審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。交通部表示，氣象署將擬具修正草案，但高溫假不會像颱風放整天，而是看時段給予休息、補水、出勤津貼等方式調適。

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，李昆澤等立委提案修正氣象法，在災害性天氣定義上，除了颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風 、強風、低溫、焚風與乾旱等天氣現象，另新增高溫；交通部建議，考量近年熱帶性低氣壓造成重大災害，將一併納入災害天氣定義。

李昆澤指出，台灣去年的高溫天數63天，比2023年的34天增加近一倍；衛福部調查2024年7月熱傷害人數1204人，也比2021年的423人增加近三倍，他認為各國都將高溫納入職業風險，台灣必須跟上。

立委洪孟楷質疑，台灣40度(攝氏，下同，約華氏104度)高溫頻傳，颱風假有明確標準，但高溫假遲未有定義，幾度算高？幾度該放假？氣象署應盡快提出。

氣象署長呂國臣表示，依照現行高溫資訊規範，36度(約華氏96.8度)以上就會亮黃色燈號視為高溫、37度(約華氏98.6度)為橙色燈號、38度(約華氏100.4度)為紅色燈號，各單位的配套措施也都會不同。目前將高溫入法列為災害性天氣為第一步，讓各單位有所依循，高溫列為災害後，未來氣象署發布高溫警特報時，各主管機關有機會自主宣布放高溫假。

交通部次長林國顯表示，氣象署之前提出修正草案但遭交通部退回，目前正在修改及蒐集民眾意見，由於各界意見很多，需要多一點時間，預計本月將預告草案兩個月，之後再報交通部。