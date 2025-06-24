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藥費150萬 失智症新藥在台開打 估13萬人適用

台灣新聞組／台北24日電
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失智症新藥正式抵台，亞東醫院23日率先施打阿茲海默症新藥「欣智樂」第一針。(記者林伯東／攝影)
失智症新藥正式抵台，亞東醫院23日率先施打阿茲海默症新藥「欣智樂」第一針。(記者林伯東／攝影)

衛福部核准兩款阿茲海默症新藥針劑，開啟台灣醫療院所一波搶打潮，北部亞東醫院、一森診所昨上午相繼開打「欣智樂」（Kisunla），南部成大醫院傍晚也為一名70多歲男性患者注射「樂意保」（Leqembi）。

新北83歲國畫老師麥張愛華是早期失智症個案，家人不惜花150萬元台幣(約5萬美元)藥費，昨在亞東醫院施打「欣智樂」，為台灣使用該藥物首例。亞東醫院失智中心主任甄瑞興說，新藥不是萬靈丹卻是關鍵一步，有助延緩退化，尚有7名患者正討論是否啟動療程。

麥張愛華3年前開始出現健忘、重複提問等異狀，加上家人也患失智，在女兒鼓勵下主動就醫檢查，經評估為輕度認知障礙。女兒麥令琴昨陪母親到醫院接受療程，不時對望打氣。麥令琴說，雖然新療法費用不低，也不是神藥，若能讓母親維持現狀久一點，對全家來說就是值得的事。

亞東醫院院長邱冠明說，啟動失智新療程對亞東是一小步，對病人及家屬期待卻是一大步。新藥自費療程破百萬台幣，對許多家庭是筆大數目，期待之後能納入健保

昨上午北市一森診所也為一名60多歲早發型失智患者施打「欣智樂」，患者是自營工廠老闆，4、5年前出現健忘等症狀，有家族病史，檢測確診為輕度認知障礙。患者身體機能維持不錯，仍有工作能力，近期血檢、失智症量表等呈現退化隱憂，在醫師建議下嘗試施打新藥。

台灣失智人口破35萬人，7成為阿茲海默症患者，如何延緩退化、維持生活品質是重要課題。衛福部核准兩款針對早期阿茲海默症的新針劑「樂意保」與「欣智樂」，開啟台灣阿茲海默症治療新頁，推估台灣約有13萬名患者符合「早期阿茲海默症＋類澱粉蛋白陽性」用藥條件。

甄瑞興說，樂意保每兩周打一針，一年半後可延長為每月施打一次，可望延緩三年進入中重度的時間。欣智樂則是每月打一針，研究指出約66%患者在一年後可完全清除類澱粉蛋白。但要留意的是，部分使用該類藥物患者可能出現腦水腫或點狀出血，須搭配影像監測確保療程安全。

失智症新藥問世，為治療帶來曙光，台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，新藥備受期待，但並非適用於每一個阿茲海默症患者，除用藥前需接受一連串高階影像檢查、認知功能檢測，即使符合極輕度、輕度阿茲海默症，且沒有特殊基因，但需負擔得起百萬台幣藥價。

阿茲海默症 失智症 健保

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