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台灣少子化…大學申請入學篩選調升至4倍 2028學年上路

台灣新聞組／台北21日電
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大學招聯會20日通過申請入學篩選倍率，由現行3倍率擴大至4倍，將於2028學年上路、適用於今年9年級的學生。(記者陳正興／攝影)
大學招聯會20日通過申請入學篩選倍率，由現行3倍率擴大至4倍，將於2028學年上路、適用於今年9年級的學生。(記者陳正興／攝影)

面對台灣少子化浪潮持續衝擊高教招生，以及系所缺額增加，大學招生委員會聯合會大會昨開會決議，擴大申請入學第一階段篩選倍率，由現行最高3倍，調升至4倍，2027學年起實施，將適用於現在的9年級生。招聯會執行秘書王泓仁表示，調整篩選倍率有助擴大申請入學第一階段通過人數，讓更多考生獲得進入第二階段甄試的機會。

本報系聯合報報導，昨招聯會舉行三階段投票，第一階段討論是否同意增加申請入學篩選倍率，以34票同意、31票不同意，驚險通過；第二階段討論放寬至4倍或4.5倍，以55比8票，4倍獲壓倒性支持；第3階段討論上路時間，最終通過延至2028學年上路。

王泓仁表示，2020至2024學年度間，申請入學系組未足額分發的比率明顯上升，從過去的34%，增至65%，且二階段指定項目甄試報名率仍呈下降趨勢，因此招聯會教務長工作小組及常務委員會評估，建議提高第一階段篩選倍率，經會員大會表決後，決議調高為最高4倍。

一名與會人士表示，私立大學多不希望放寬，但最終幾間設有醫學系的私校贊同，認為倍率放寬後，雖然醫學系學生過篩分數可能下降，但程度還是很好，且也要考慮到家長與學生的期待。

但也有學校高層表示，優久聯盟等老牌私校多還是反對，但又無法公開表態，只好採消極抵抗，讓方案延至2028學年實施，也是給教育部軟釘子碰。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，放寬至4倍率對招生競爭力佳的科系有利、對冷門科系無益，屆時科系能否辦出特色，將比學校品牌更重要。

魏佳卉說，放寬倍率後學生通過志願數會變多，二階甄選將更競爭，但若二階時段仍維持現行的兩周時間，撞期問題恐更嚴重。

另據中國時報報導，教育部統計，自2024學年度起，大學一年級新生人數預估將跌破19萬人，2039學年度更可能降至僅14.8萬人。補教專家藍天予表示，倍率放寬至4倍，對科系招生來說，招生實際差異大約僅在30至40人左右，對熱門科系影響並不明顯，例如某些系所需達到55級分才能通過初篩，未來可能只要54級分即可，差距甚微。

藍天予也指出，受少子化影響，前段大學或熱門系所招生人數普遍下降，因此初篩階段能否維持原有通過分數仍需觀察，而招聯會宣布的政策還有3年才上路，第一年想必也會再與各校溝通討論，可持續觀察是否會調整。

教育部 升學 台大

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