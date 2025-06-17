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2024台人10大死因 自殺隔14年再上榜 癌症連43年居首

記者沈能元／台北17日電
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去年10大死因、10大癌症 製表／元氣中心
去年10大死因、10大癌症 製表／元氣中心

台灣衛福部昨公布2024年國人十大死因，癌症連續43年位居首位，去年共有5萬4032人死於惡性腫瘤，平均每9分45秒就有一人死於癌症，較2023年9分53秒，快轉8秒。此外，在14年後，自殺重返十大死因，4062人自殺身亡。

統計顯示，2024年整體死亡人數合計20萬1383人，每2分37秒就有一人死亡，較2023年減少4192人，死亡時鐘2分33秒慢了4秒，標準化死亡率為每十萬人口820.2人，降幅達2.3%，主因是新冠肺炎減少6000人，糖尿病少962人。

最新十大死因排行，分別為惡性腫瘤（5萬4032人）、心臟疾病（2萬3276人）、肺炎（1萬7259人）、腦血管疾病（1萬2463人）、糖尿病（1萬663人）、高血壓性疾病（8928人）、事故傷害（ 6924人）、慢性下呼吸道疾病（6193人）、腎炎腎病症後群及腎病變（5679人）、自殺（4062人）。

在自殺方面，2023年位居第11名，但2024年則升至第十名，衛福部統計處科長呂淑君指出，2024年自殺人數為4062人，相較2023年增加164人，增幅4.2%。經年齡分析，0至14歲及65歲以上族群自殺人數較前一年減少，但其他年齡層均呈上升趨勢。其中25至49歲等年輕、中壯族群每10萬人標準化死亡率各創下新高。台灣自殺防治學會研判應與職場、經濟等壓力因素有關，近年詐騙案件頻傳，部分被害人自覺人生無望，選擇輕生。

衛福部統計處長李秋嬿表示，2024年十大死因死亡人數合計14萬9479人，占總死亡人數74.2%，與2023年相比，分析2024年標準化死亡率，除肺炎、自殺上升，餘均下降，其中以糖尿病、腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅較明顯。

如以性別區分，男性十大死因前三名為癌症、心臟疾病、肺炎，統計標準化死亡率，則以肺炎上升趨勢明顯，糖尿病及慢性肝病及肝硬化則顯著下降。女性十大死因前三名與男性相同，但腦血管疾病、血管性及未明確的失智症衰老出現上升態勢，糖尿病降幅則較為明顯。

值得注意的是，新冠肺炎掉出十大死因排行，從2023年第六名降至去年第14名，讓原先七至十名高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變均上升一名。

進一步分析癌症死亡數據，2024年癌症死亡人數為5萬4032人，較2023年增加906人，每十萬人口因癌症死亡達230.8人，標準化死亡率為每十萬人口113.3人。肺癌、肝癌、結腸直腸癌連續21年位居前三名。觀察各癌症標準化死亡率變化，攝護腺癌、卵巢癌上升，其餘癌症下降，以胃癌、乳癌下降幅度最為明顯。

癌症 糖尿病 高血壓

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