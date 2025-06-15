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公廁蹲式馬桶對高齡不友善 6成3選寧蹲式「較衛生」

記者鄭朝陽、翁唯真、林媛玲、施鴻基、黃寅／連線報導
公廁屢傳事故，全台已7縣市邁入超高齡社會，有專家倡議公廁「蹲改坐」。（記者葉信菉／攝影）
公廁屢傳事故，全台已7縣市邁入超高齡社會，有專家倡議公廁「蹲改坐」。（記者葉信菉／攝影）

85歲的何媽媽有輕度失智，但腿力仍健，平日活動不需要手杖或助行器。她與家人到桃園角板山行館踏青，在行館入口處公廁使用蹲式馬桶如廁，卻發生跌倒破頭意外，送醫縫了五針。

家人表示，媽媽進廁間幾分鐘後傳出碰撞聲響，等在門外的女兒發現不對，高喊要媽媽開門，開門後發現媽媽後腦不停流血，才發現在裡面跌倒。

桃園市觀旅局專委李復華表示，近年已整修該公廁，增加坐式馬桶，甚至有免治馬桶，因應年長及行動不便者使用需求。

台南72歲呂先生5月與妻子出遊，他說，自己體重逾90公斤，且有三高等宿疾，手腳常乏力，如廁都選擇坐式馬桶，但出遊當天內急且只剩蹲式馬桶，「想不到蹲下去就起不來了」。

「當時我站起來，整個人卻往後仰摔倒在廁所內，全身都沾上排泄物。」呂先生說，因手腳無力，怎麼掙扎都起不來，幸好隔壁有人聽見他慘叫獲救，並緊急買了一套衣褲替換，狼狽不堪。

復健科醫師賴仲亮說，台灣步入高齡化社會，應該有高齡友善環境。上廁時因為會使用大腿肌肉，但老年人肌肉退化，蹲下去和站起來時，容易因大腿無力或暈眩而跌倒，造成傷害。

目前全國公廁的蹲式馬桶占比45.47%，坐式為54.53%，但採蹲式、坐式的論戰未曾停歇，如今邁入高齡化社會，公廁馬桶除了衛生顧慮，還有安全風險課題。

內政部統計，截至2024年6月底，已有7縣市的家戶老年人口比率超過兩成，邁入「超高齡社會」，依序為嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、基隆市 、屏東縣、花蓮縣 。

日本的蹲式馬桶正在走入歷史。」日本廁所協會營運委員川內美彥表示，日本比台灣更早步入超高齡社會，加上日本人家庭已全面使用坐式馬桶，因此包含學校在內的公廁，正逐漸汰除蹲式馬桶；東京奧運舉辦前，政府也把東京主要交通場站公廁改為全坐式，避免外國人不習慣用蹲式。

喬安娜剛從加拿大赴台念書時，完全不知該如何使用公廁的蹲式馬桶，「在加拿大沒看過這種廁所，不清楚要朝哪一邊蹲」，而且周邊常常是濕的，感覺不太乾淨。

公廁馬桶是否該全面改為坐式？官方去年完成兩份民調，與改採坐式的倡議不同調。環境部「公廁民眾滿意度問卷調查」結果顯示，近六成三公廁使用者偏好蹲式馬桶，考慮「不接觸身體，比較衛生」；約三成四偏好坐式，主因是「較省力」。台北市環保局的調查結果也顯示，偏好蹲式居多占五成二，37.5%偏好坐式。

民間團體呼籲，面對超高齡社會，若要鼓勵長者多外出，公廁的服務品質須提升，蹲或坐式馬桶的比率也該積極改變。

公廁蹲改坐行不行 製表／鄭朝陽、林媛玲
公廁蹲改坐行不行 製表／鄭朝陽、林媛玲

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