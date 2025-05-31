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小熊軟糖哈瑞寶傳摻入大麻 食藥署出手：即起禁止輸台

記者林琮恩／台北即時報導
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知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫。圖為台灣哈瑞寶小熊軟糖「Happy Cola」口味。（記者林琮恩／攝影）
知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫。圖為台灣哈瑞寶小熊軟糖「Happy Cola」口味。（記者林琮恩／攝影）

知名小熊軟糖哈瑞寶（Haribo）「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」口味在荷蘭被驗出含大麻成分，有孩童吃下軟糖後頭暈送醫，荷蘭當局呼籲民眾切勿食用這些糖果。台灣衛福部食藥署31日中午宣布，暫停受理哈瑞寶公司德國廠所有軟糖產品輸入查驗，且沒有解除時限，待原廠調查完畢，排除風險後才會予以恢復。

食藥署副署長林金富說，根據輿情蒐集，哈瑞寶軟糖疑似摻入大麻事件發生在荷蘭，但該批軟糖是在德國生產製造，哈瑞寶公司除在德國外，也在土耳其等地設有製造廠，為確保國人食品安全，食藥署31日起暫停受理哈瑞寶德國廠生產的所有口味軟糖，不限於快樂可樂口味，全數暫停輸入，待釐清且確認風險完全排除後，才會恢復。

「軟糖不是民生必需品，所以食藥署先在邊境下管制，優先保護國人。」林金富表示，經查詢，該公司回收批號「L341-4002307906」產品，無輸入台灣，但相關訊息仍有所不明，因此食藥署先採暫停輸入，維護食品安全，目前原廠已啟動調查，將進一步釐清哪些產品遭受汙染，或其實是訊息有誤，食藥署將與德國駐台辦事處以「官方對官方」方式確認，若對方提供足夠證明，證實食安無虞後，才會恢復相關產品輸台。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，可從大麻葉提煉的成分四氫大麻酚（THC）、大麻二酚（CBD）為主，前者在國內屬二級毒品，從孩童出現頭暈症狀研判，軟糖中含有的應是THC成分，這類物質民眾使用後會有「快樂感」，且會成癮，屬娛樂用大麻，HC會對人體中樞神經作用，導致民眾出現頭昏、胡言亂語、嗜睡等症狀，長久食用更會導致孩童發育受到影響。

大麻 德國 邊境

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