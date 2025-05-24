興達偷開 藍批陳其邁「改善空氣品質」食言

國民黨立委羅廷瑋（左）表示，台電在5月23日後突然停止公布中火每日燃煤數據是「台電蓋牌」。(記者林俊良／攝影)

核三廠停機後電力吃緊，已無操作許可的興達電廠三、四號燃煤機組上線救援，國民黨 高雄市議會黨團質疑加劇空汙，痛批市長陳其邁 捍衛非核家園神主牌，改善空氣品質淪口號；民進黨 團反批國民黨惡意政治操作。

對於在野黨的批評，陳其邁說，在機組除役部分，高雄立場沒有改變，會要求兩部機組如期除役。未來高雄電廠運轉如果夠用，不該南電北送，各縣市應該負起自己產業發展或民生所需用電，不該由高雄市民承擔外部成本。

國民黨高雄市議會黨團指出，市府駁興達電廠三、四號機組展延許可申請，卻說轉為備用機組，能在特定緊急條件下不須申請、全年運轉不超過720小時，批「民進黨政府說一套、做一套」，「請陳市長硬起來，不要犧牲市民健康」。

市議員李眉蓁說，環保局曾在議會承諾不再核發展延許可，卻未告知轉為備用機組後，仍可緊急運轉，根本欺騙議會，興達電廠再次發電，違背陳其邁「不南電北送」的承諾。議員李雅靜指出，陳其邁不斷高喊淨零轉型，對興達電廠重啟發電卻默不吭聲，是保護市民，還是在保護中央？要求台電確切公布興達電廠除役時間。

民進黨高市議會黨團反批國民黨扭曲事實，惡意政治操作。黨團強調，興達機組已明確進入退場倒數，台電應加快更新腳步，中央也應重新檢討備轉調度對南部的壓力與公平性。

另外，環境部、國發會昨舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，由賴清德總統親率國內企業啟動「綠色成長聯盟」，並為百億元台灣綠色成長基金、清大永續學院揭牌。賴清德致詞時說，綠色成長與2050淨零轉型是國家發展核心戰略，將投入百億元資源，專責投資淨零永續新興產業。