真的好累…每周照顧逾20小時 「三明治族」6招調適身心

需要同時照顧年邁長輩及子女的族群「三明治族」漸增，其身心健康狀況可能隨著時間推移而惡化。（本報資料照片）

全台需要同時照顧年邁長輩及子女的族群「三明治族」，比例將近8成，當家庭與工作兩頭燒，這個族群的心理健康 往往成為最容易被忽略的一環。董氏基金會公布一項調查，根據2025年1月發表於「公共衛生」期刊的研究顯示，身兼照顧年長家庭成員者和家長角色的「夾心照顧者」，其身心健康狀況可能隨著時間推移而惡化。

該研究由倫敦大學學者分析「英國家庭縱向研究」，內容為2009年至2020年間，約2000名夾心照顧者與2000名非夾心照顧者的資料。受試者平均年齡36.8歲。透過問卷調查，追蹤兩組對象為期9年的健康狀況，特別是成為夾心照顧者之前、期間及之後的變化。

研究者分析了受試者在過渡為夾心照顧角色期間的健康變化，檢驗這些變化在夾心照顧者和非夾心照顧者之間的差異，包括照顧時數與性別這兩項因素對健康變化的影響。研究發現，與非夾心照顧者相比，夾心照顧者的心理健康狀況明顯下降，特別是每周花超過20小時於照顧工作上的人。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，這項研究描述「三明治照顧者」身體及心理健康面臨的惡化趨勢，尤其在每周超過20小時的照顧情境下更為明顯。他指出，照顧工作不僅是體力勞動，更是為照顧者帶來心理上的重大負荷，更易因精神壓力及體力勞動導致慢性疾病，削弱了照顧品質。

邱弘毅提醒，面對台灣家庭結構轉變與高齡化加劇，民眾普遍生育年齡延後，成為三明治族的比率可能增加。他呼籲，全民應正視「三明治族」產生的健康風險，並思考如何在制度與社會層面，例如擴大或延伸喘息服務等，提供更有持續性的支持，避免照顧者的身心健康惡化。