劉墉憶師：林玉山充滿愛心童心 畫出性善虎姑婆

作家、畫家劉墉慷慨將恩師林玉山送他的「虎姑婆」原作，捐給故宮。(圖／劉墉提供)

童話的虎姑婆會在晚上拐騙小孩吃掉，被不少父母都來哄小孩快睡覺。林玉山畫「虎姑婆」後，在畫上題詩稱「性善姑婆」，學生劉墉認為老師充滿愛心與童心才會這樣看虎姑婆。

林玉山畫中的虎姑婆手持香籃與拐杖，完全是去拜拜的老婆婆模樣，題詩「性善姑婆，處世慈和，世人為何，歪曲許多。為哄頑童，以惡傳訛。滿腹勞（牢）騷，有口難辯。不理俗塵，世事虔誠。禮拜祈求，心安恆泰」，表達虎姑婆面對世人扭曲仍保虔誠的清心自在。

劉墉說，林玉山對人非常好、充滿愛，「我幾乎沒看過他表現醜惡」，才會以愛心與童心看虎姑婆。他舉例，林玉山常描述自己觀察的大自然，某次觀察鷺鷥，看到大鷺鷥嘴叼著魚餵小鷺鷥，小鷺鷥不小心沒接好，魚掉在地上沾到沙子弄髒，大鷺鷥會把魚叼起來走到水邊去洗一洗，「他常觀察這些小地方，講述時充滿愛」。

劉墉說，林玉山晚年仍常旅行，把旅途中感動畫出來。老師一回跟他講看峇里島舞蹈，表情飛舞，畫了「峇里島之舞」，那樣的飛舞在「虎姑婆」也可看到，「那就是他突然被觸動的表達」。

「『虎姑婆』應該也列為國寶。」劉墉說，林玉山23歲畫的膠彩畫「蓮池」是台灣首件被列為國寶的畫，78歲這件水墨「虎姑婆」也很有資格成為國寶。當初老師將此畫送他，近年他越發覺得不該私藏，決定捐贈故宮 讓更多人看到，也持續考量歷年在拍賣 會購得幾10張林玉山精品應捐贈何處。

劉墉感慨，以林玉山之成就，當今還不夠被重視，大陸更因林玉山曾受日本 繪畫教育、畫膠彩而有些排斥。林玉山之子林柏亭則說，大陸國畫界確實排斥與日本有關的畫家，他身為也學藝術的博物館背景，只能以平常心看待父親藝壇名聲，一切交給藝術史。