關稅衝擊 中經院：台今年經濟成長難保3 最慘恐趨近零

經濟衰退潮逼近 川普對等關稅影響全球經濟，中經院更是首度發布三種經濟情境預測，然而，即便在樂觀情境下，台灣今年的經濟成長率也不保三。（記者潘俊宏／攝影）

美國總統川普 對等關稅 計畫，導致全球經濟不確定風險全面上升，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表達，將全面下修全球經濟成長預測；中經院對台灣今年的經濟成長預估也轉趨保守，即便是最樂觀的情境下，台灣今年經濟成長率也無法保3、僅有2.85%，而最悲觀的情況下，台灣今年經濟成長恐將趨近於零。

IMF：貿易政策不確定性 已爆表

IMF總裁喬治艾娃17日警告，全球貿易政策不確定性已「爆表」，將「大幅調降」全球經濟成長率預測，並警告美國關稅將衝擊全球成長、推升物價及造成金融市場混亂。不過，全球經濟還不至於陷入衰退。

喬治艾娃表示，美國加徵關稅與中國大陸和歐盟 的報復舉動，正帶動全球貿易體系重新構建，考驗各國經濟。IMF下周舉行春季年會，預定22日公布最新世界經濟展望報告。IMF一月曾預測，今、明兩年全球經濟都各成長3.3%。

除了IMF對全球經濟成長提出憂心看法，國內研究智庫也同樣感到憂心。中經院昨日公布最新的台灣2025經濟成長預測，首次提出三種不同情境的預測值。樂觀情境下，台灣今年經濟成長率仍不保3，下修至2.85%，中性情境則是1.66%，而在最悲觀的情境下，台灣今年經濟成長率僅有0.16%。

中經院今年1月公布經濟預測數據時，預估台灣今年經濟成長率約為3.22%；如今，在川普端出對等關稅新政後，中經院對今年的經濟成長預測已然不保3。

中經院院長連賢明表示，在此三種情境設定裡，中經院預估偏向在樂觀與中性情境之間，悲觀情境發生的機率在兩成以下。

連賢明指出，比較樂觀的情境設定，是台灣對等關稅稅率與主要競爭國家差不多，且全球經濟維持正常、穩定，包括四月九日實施的對等關稅延90天、部分科技與3C產品列為關稅豁免清單，以及台灣適用的關稅稅率為10%，且關稅議題並未釀成全球經濟衰退或出現停滯性通膨，則今年經濟成長率為2.85%。

下半年台灣商品出口 恐衰退

連賢明說，若台灣適用關稅稅率從10%拉高到15~20%，但與主要競爭對手稅率相近，則今年經濟成長率約會落在1.66%；然而，最悲觀的情景，莫過於關稅戰持久，導致消費信心失落，美國及全球主要經濟體全面陷入經濟衰退或停滯性通膨，台灣今年經濟成長將會趨近於零。

中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，因川普關稅計畫時程與課徵內容說變就變，預估上半年或因急單、轉單效益，台灣商品出口上半年仍可成長，但下半年恐怕會有所限縮，至於縮減幅度，仍視主要競爭對手的關稅與非關稅貿易障礙而定。