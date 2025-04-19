我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

關稅衝擊 中經院：台今年經濟成長難保3 最慘恐趨近零

台灣新聞組／綜合19日電
經濟衰退潮逼近 川普對等關稅影響全球經濟，中經院更是首度發布三種經濟情境預測，然而，即便在樂觀情境下，台灣今年的經濟成長率也不保三。（記者潘俊宏／攝影）
經濟衰退潮逼近 川普對等關稅影響全球經濟，中經院更是首度發布三種經濟情境預測，然而，即便在樂觀情境下，台灣今年的經濟成長率也不保三。（記者潘俊宏／攝影）

美國總統川普對等關稅計畫，導致全球經濟不確定風險全面上升，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表達，將全面下修全球經濟成長預測；中經院對台灣今年的經濟成長預估也轉趨保守，即便是最樂觀的情境下，台灣今年經濟成長率也無法保3、僅有2.85%，而最悲觀的情況下，台灣今年經濟成長恐將趨近於零。

IMF：貿易政策不確定性 已爆表

IMF總裁喬治艾娃17日警告，全球貿易政策不確定性已「爆表」，將「大幅調降」全球經濟成長率預測，並警告美國關稅將衝擊全球成長、推升物價及造成金融市場混亂。不過，全球經濟還不至於陷入衰退。

喬治艾娃表示，美國加徵關稅與中國大陸和歐盟的報復舉動，正帶動全球貿易體系重新構建，考驗各國經濟。IMF下周舉行春季年會，預定22日公布最新世界經濟展望報告。IMF一月曾預測，今、明兩年全球經濟都各成長3.3%。

除了IMF對全球經濟成長提出憂心看法，國內研究智庫也同樣感到憂心。中經院昨日公布最新的台灣2025經濟成長預測，首次提出三種不同情境的預測值。樂觀情境下，台灣今年經濟成長率仍不保3，下修至2.85%，中性情境則是1.66%，而在最悲觀的情境下，台灣今年經濟成長率僅有0.16%。

中經院今年1月公布經濟預測數據時，預估台灣今年經濟成長率約為3.22%；如今，在川普端出對等關稅新政後，中經院對今年的經濟成長預測已然不保3。

中經院院長連賢明表示，在此三種情境設定裡，中經院預估偏向在樂觀與中性情境之間，悲觀情境發生的機率在兩成以下。

連賢明指出，比較樂觀的情境設定，是台灣對等關稅稅率與主要競爭國家差不多，且全球經濟維持正常、穩定，包括四月九日實施的對等關稅延90天、部分科技與3C產品列為關稅豁免清單，以及台灣適用的關稅稅率為10%，且關稅議題並未釀成全球經濟衰退或出現停滯性通膨，則今年經濟成長率為2.85%。

下半年台灣商品出口 恐衰退

連賢明說，若台灣適用關稅稅率從10%拉高到15~20%，但與主要競爭對手稅率相近，則今年經濟成長率約會落在1.66%；然而，最悲觀的情景，莫過於關稅戰持久，導致消費信心失落，美國及全球主要經濟體全面陷入經濟衰退或停滯性通膨，台灣今年經濟成長將會趨近於零。

中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，因川普關稅計畫時程與課徵內容說變就變，預估上半年或因急單、轉單效益，台灣商品出口上半年仍可成長，但下半年恐怕會有所限縮，至於縮減幅度，仍視主要競爭對手的關稅與非關稅貿易障礙而定。

關稅 川普 歐盟

上一則

高雄某科大2教授涉性侵性騷 1遭解聘1終身不聘用

下一則

假出金詐157億5000人受害 24歲女首謀遭求刑25年

延伸閱讀

耐心已盡 傳川普上周已向幕僚表態：俄烏談判卡關不如撤手

耐心已盡 傳川普上周已向幕僚表態：俄烏談判卡關不如撤手
WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄
施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明