國際航班恢復疫前73％ 今夏再增11航點拚千萬旅客目標

疫後國際航班逐漸恢復，今年夏季北中南共計恢復、新增11個航點。（本報資料照片）

疫後國際航班逐漸恢復，去年來台國際客約785萬人次，今年1月來台旅客約65.1萬人次，交通部觀光署訂定今年來台旅客千萬人次目標，為滿足並吸引更多旅運需求，各機場陸續恢復及擴增航點，桃機、台中、高雄、松山於今年夏季將恢復、新增11個航點。

我國全國國際航線（含兩岸航線及轉機）客運量自2011年起逐步成長，在2019年疫前全年約5992萬人次；隨疫情 趨緩持續復甦，2024年全年約556萬人次，已恢復至疫情前近90%，為滿足旅運需求，民航局及桃機公司透過空側及路側設施設備的興建與改善。

目前桃園機場國際航廈年容量3700萬人次，包含第一航廈每年1500萬人次、第二航廈每年2200萬人次，去年國際航線客運量約4492萬人次；高雄機場國際航廈年容量約609萬人次、國內航廈年容量420萬人次，去年國際航線客運量約465萬人次。

台中機場國際航廈年容量269萬人次，國內航廈年容量100萬人次，去年國際航線客運量約109萬人次；松山機場國際航廈年容量380萬人次、國內航廈年容量280萬人次，去年國際航線客運量約288萬人次。

交通部說，前國際航線航班、航點多已恢復至疫情前甚或較疫前增加，今年夏季國際及兩岸航班（3月30日至10月25日）共計飛航101個航點，恢復至疫情前73％，航班平均每周飛航2848班，恢復至疫情前96％。

至於各機場恢復、增加航點部分，桃園機場今年截至2月止，國際及兩岸定期航班客運量為780萬人次，較疫情前同期恢復99%。今年夏季將新增4個航點，包含分別為台灣虎航大分、米子，星宇航空 神戶及菲律賓皇家航空薄荷島，後續阿提哈德航空規畫9月新增阿布達比航點；另既有航點安大略及關島亦分別有星宇及聯合航空等新業者加入。

高雄機場今年截至2月，國際及兩岸定期航班客運量為87萬人次，較疫情前同期恢復94%。今年夏季新增3個航點，分別為中華航空重慶、越捷航空芽莊（金蘭）及德威航空濟州。

台中機場今年截至2月國際及兩岸定期航班客運量為26萬人次，較疫情前同期成長17%。今年夏季台灣虎航於3月30日恢復澳門 航線，星宇航空將於4月18日新增神戶航線；另越竹航空規畫6月新闢芽莊（金蘭）航線。

松山機場今年截至2月國際及兩岸定期航班客運量為46萬人次，較疫情前同期恢復91%。航點與航班數皆與去年夏季相同。

交通部表示，民航局將積極拓展航權，並積極協助航空公司掌握市場變化契機，整合機場與航空公司的競爭優勢，持續評估航線開闢可行性。此外，民用航空局暨所屬航空站、桃機公司也將根據營運需求以更新或擴充硬體設施，提升機場量能與服務品質，持續優化旅客通關流程、候機空間，提供多元友善搭機環境。