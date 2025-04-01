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華航新購10架空巴A350-1000 將投入北美與歐洲長程航線

記者胡瑞玲／台北1日電
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華航董事長高星潢（左二）和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右二）共同簽署A350─1000訂單，打造旗艦新機隊，交通部常務次長林國顯（中）見證。（圖／華航提供）
華航董事長高星潢（左二）和空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry（右二）共同簽署A350─1000訂單，打造旗艦新機隊，交通部常務次長林國顯（中）見證。（圖／華航提供）

華航昨天與空中巴士簽署10架Ａ350─1000廣體客機訂單，新機隊預計自2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線，本次購機計畫還包含五架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固華航長程航線的市場地位。

本次簽約儀式由華航董事長高星潢以及空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry共同簽署，華航總經理陳漢銘與會，交通部常務次長林國顯見證。

高星潢表示，Ａ350─1000機隊引進是未來發展的重要里程碑，Ａ350─1000擁有卓越的性能與寬敞舒適的客艙空間；華航現有的15架Ａ350─900機隊將於2027年起斥資客艙升級，並將與Ａ350─1000新機隊共同打造華航Ａ350旗艦機隊。

Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的Ａ350─1000營運業者行列。身為最早引進Ａ350─1000的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演了先驅角色。

華航Ａ350─1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，全面提升空中飛行舒適度及更寬敞客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境，提供旅客頂級的飛行體驗。

華航表示，Ａ350─1000作為空中巴士最新一代的廣體客機，搭載勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省25%的油耗以及碳排量；此次新機引進，展現華航對於航網發展與機隊現代化的承諾，更有助實現2050年淨零碳排的目標。

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