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決策翻盤 台灣電價9月底前不調漲 爭取撥補

台灣新聞組／台北29日電
電價審議委員會28日決議，4月起電價不漲價。(記者許正宏／攝影)
電價審議委員會28日決議，4月起電價不漲價。(記者許正宏／攝影)

電價政策決策大翻盤！外界原本預估今年上半年電價漲定了，未料電價審議委員會28日決議，4月起電價不漲價，未來會請經濟部全力爭取立法院撥補電價預算，以穩健台電財務體質。

由於電價每半年檢討一次，昨天召開今年第一次電價費率審議會，審議上半年電價費率；這意味到9月底召開下半年電價費率審議會前，電價都將不調漲。

電價審議委員會昨開了兩小時，過程中，審議委員對於電價到底漲不漲多次論戰，其中，商總理事長許舒博強烈要求，民生用電在330度以下的小用戶應該凍漲；而委員最擔憂的部分，仍然是「國際經濟」以及「物價波動」。

據了解，國際經濟情勢部分，委員花許多時間討論，在川普對等關稅計畫未有定案、台灣還不確定是否會被列入「骯髒15國」，考量國際關稅變化、地緣政治風險等因素，認為此時調漲電價，恐將對國內民生消費帶來一連串的骨牌效應。

最終經過兩小時討論，以共識決方式決議凍漲。經濟部次長賴建信表示，電價審議會在會中確認，2022年至2023年國際燃料價格大漲，是台電虧損主因，而非在野黨認為的能源政策錯誤、棄用核電、購買綠電等原因。

截至去年為止，台電累計虧損達4229億元（台幣，下同），今年預估再虧損500億元，累計到今年底，虧損將逼近5000億元。台電透露，根據計算，考量到發電成本與合理利潤，電價應有單價應為每度4.0968元，比去年9月提出的3.7556元高出不少，電價調漲幅度應該在9%。

電價費率審議會決定上半年不調整電價，行政院發言人李慧芝轉述說，行政院卓榮泰院長感謝台電在過去這段時間配合政策措施，吸收相關成本，減緩對民生物價衝擊，使台灣的通膨狀況相較世界各國良好。

李慧芝指出，由於電價攸關核心物價指數，在目前國際經貿情勢可能引發原物料波動的狀況下，行政院穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立院盡速通過2024年追加預算撥補台電1000億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電的財務體質。

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