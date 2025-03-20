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新聞評論／政院拿不出政績 卓榮泰只能亮劍求續命

聯合報社論
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民進黨「人民是頭家」政策宣講會上，行政院長卓榮泰「亮劍」指點江山。（記者曾增勳／攝影）
民進黨「人民是頭家」政策宣講會上，行政院長卓榮泰「亮劍」指點江山。（記者曾增勳／攝影）

民進黨政府的特色之一是，施政未必有績效，但說的一定比做的多。賴政府利用綠媒全面助攻還不夠，主帥還要親自出馬作秀。在民進黨的「人民是頭家」宣講會上，閣揆卓榮泰極力模仿蘇貞昌拿撞球棍點大看板的威風，拿出「亮劍」指點江山。然而，因數不出自己的政績，只能痛批藍白亂刪預算，為大罷免行動添加柴火。

在國會得不到尊重，便轉進街頭尋求取暖，是擅長野台戲的民進黨慣用伎倆。賴政府不斷向民眾哭窮，但要上街講演，經費可是一毛都不能省，這是在野黨比不上的行政優勢。當家快一年的卓內閣，拿不出執政成績，只能自嘲自己是「覆議院長」，痛罵國會離譜違憲的行為。卓榮泰口才雖不如蘇貞昌那般「死人都能說活」，畢竟是多年民代出身，口沫橫飛功夫也非等閒。

為了表達台電千億補助預算遭砍之苦，卓榮泰還特別穿上台電制服，以示「和台電站在一起」，演技相當細膩。但對於水電雙漲，進而可能導致通膨危機的實質問題，他就束手無策了。當立委追問何以不用低價核電，非要去菲律賓種綠電，卓榮泰只能顧左右而言他地跳針說，若有新的核能技術免於核安疑慮、又沒有核廢料處理問題，都可討論。

「菲律賓種電」來自經濟部長郭智輝的狂想，但當經濟部的報告都說每度電光運輸成本就達五・五元，當場打臉郭智輝。郭智輝的信口開河，及頻頻狀況外演岀，顯示他極不勝任。此外，他無法掌握台積電赴美投資動向，又管不住部內反彈的壓力鍋，更頻頻發言失當為內閣帶來麻煩。這種表現，讓人難以寄望他對能源政策能拿出大開大闔的主張，遑論因應水電雙漲帶來的經濟動盪。

經濟部表現令人失望，急診壅塞風暴也讓衛福部長邱泰源的行政能力現形。在基層醫護的不滿累積到最高點之際，邱泰源連忙突擊檢查，卻被指為醫院配合他做假演戲，讓黨政高層說出重話。這也使邱泰鴻成為綠委批評對象，認為是內閣改組應鎖定的對象。

內政爭議無解，外在環境更形艱鉅。兩岸關係日益緊張，賴總統卻刻意祭出國安「十七條」宣示，各部會將集中力量對準「內部敵人」，海陸兩會處理兩岸事務的功能形同作廢。正當川普攪亂全球秩序，外交變數升高，卓榮泰卻把外交無力推給「立委刪國外旅費」，「難怪最近常在台北遇到林佳龍」。事實上，林佳龍最大難處是，在川普政府找不到可用的關係，在其他地區找不到能制衡中共的盟友，遑論有效「外交出擊」。因此，林佳龍只能忙著接受專訪或出席論壇，推銷「台灣加Ｎ」理念，「內政挺台灣」變得比「外交護台灣」重要。

內閣各部會狀況不斷，就連院內溝通也出現協調不良問題。也因此，卓榮泰才要向國安會借將，邀馬永成入閣擔任政委，做「對外溝通」和「社會防衛韌性」的整合工作。但三個月來，卻未見內閣爭議有何改善。而爛到不可思議的官員，又豈只財經部會，卓內閣狀況百出，左支右絀。這些，全被「大罷免」硝煙遮蔽，外界看不到卓內閣跌跌撞撞的危險駕駛景象。

說穿了，行政院得不到立法院支持，深層問題在施政無方，而國會刪減預算只是被引導的假象。最近民調顯示，有過半數國人認為內閣應適度改組，可見一般民眾都看得出卓內閣表現很不稱職。為此，卓榮泰只能親自上街政令宣導，拿「抗中保台」、「大罷免」當自己的遮羞布。賴總統就職馬上就是周年，卓榮泰還保得住自己的大位嗎？

卓榮泰 郭智輝 罷免

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