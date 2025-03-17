台灣不止電價漲 凍漲31年水費也擬調升 台水3月底提報告

針對行政院長卓榮泰日前檢討31年未調水價，台水最快3月底提出水價檢討方案。為了不影響6成民生用戶用水，研議10度以下用水不調整，但全案還在討論中。(記者胡經周／攝影)

國內面臨水電雙漲壓力，除了4月電價可能調漲，31年未動的水價也醞釀調漲。根據台水公司資料，現在水價低於成本，每賣一度水就虧2.45元(台幣，下同)，台水最快3月底提出水價檢討方案。為了不影響6成民生用戶用水，研議10度以下用水不調整。但全案還在討論中，最後須由行政院決定是否要調水價。

目前台水水價分4段，第一段為10度以下，每度7.35元；第二段為11到30度，每度9.45元；第3段為31到50度，每度11.55元；第4段為51度以上，每度12.075元。

為不影響民生用戶，降低調水價衝擊，台水公司傾向不調整10度以下用水，估計約有6成用戶不受影響；其餘級距則會採用水愈多調幅愈高的原則；此外，台水也規畫再增加級距。

台灣水價已凍漲31年，居全球後段班，行政院長卓榮泰 今年1月呼籲全民面對合理水價，經濟部長郭智輝 指示台水公司三個月內提出水價調整檢討報告，並拋出以水質差異分級銷售做法。

至於水質分級銷售可行性，相關人士指出，只要在用戶端增加淨水設備就可做到，豪宅、旅宿業等過去得自行加裝淨水器，「未來變成台水提供設備服務，達到生飲標準」；而台水提供這項服務的優勢在於，台水有水質檢測儀器，可確保用戶水質，但能否順利推廣以及對輸配水系統影響，還須深入評估。

根據台水資料，台水現在每賣一度水虧2.45元，去年稅後虧損39.49億元(約1.1億美元)，預估今年會再虧損59.34億元(約1.8億美元)。

台水表示，近年來投入自來水工程改善，都是公司自行借貸，如今借款已高達逾千億元，利息負擔沉重；其次，台水工程陸續完工，財產入帳就會衍生出折舊攤提。此外，台水今年起投入「持續推動降低漏水率計畫」，8年再投入807.7億元(約24.5億美元)，達成2031年漏水率降至10%的目標。這代表台水還得繼續舉更多債支應，虧損很難改善，供水成本只會愈來愈高。