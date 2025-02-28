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台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

記者賴昀岫／台北即時報導
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薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台灣前主播薛楷莉考上護理師執照後到美國工作，她分享，美國稅前年薪逾260萬(台幣，下同，約7.9萬美元)，準時下班擁有生活，反觀台灣僅約69萬元(約2.1萬美元)。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，台灣護理長期低薪，不少年輕人選擇到國外執業，政府若不想讓護理師再快速流失，應先加薪讓人力補至符合三班護病比。

紀淑靜指出，診所工作壓力較小、無需輪班、假日可休息，對護理師具有吸引力，離開醫院的護理人員，約3成轉至健保診所、2成5轉至自費診所，也有不少投入長照機構、居家護理所、保險業、醫藥產業或移民至英語系國家等。

紀淑靜說，只要英文能力不錯，很多年輕人會選擇到新加坡、澳洲、美國等國家執業，同樣是花一樣的時間貢獻在護理，但薪資有顯著差異。

薛楷莉赴美擔任加護病房護理師多年，同樣是奉獻護理能力，但在美國每周工作三天，年薪超過260萬元，這還只是最粗略的估算。她分享美國工作經驗的當天，僅照顧三位患者還能準時下班，且美國護理師收入是在中產階級之上，繳的稅也會在退休後成為個人終身俸，「這一點也是台灣護理師沒有的福利。」

紀淑靜表示，護理師是醫院非常重要的人員，政府投資護理師不能只是喊口號，醫院投入的薪資不只要讓在職者願意留任，還得吸引離職者回鍋、新血願意投入，讓護理人力能符合三班護病比。

衛福部統計，截至去底，台灣護理執業人數為19萬3984人，但近年護理人力淨增加人數卻逐年下降，2020年增加1256人、2021年621人、2022年213人，到了2023年甚至減少318人。職業場域部分，長照及診所執業人數占比逐年增加，醫院執業人數占比卻減少。

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