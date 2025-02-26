指台電補件有缺 環團要求停審：四接隱匿土壤汙染

四接環評案召開，環團質疑部分採樣點位的測值明顯超過土壤汙染管制標準。(記者許正宏／攝影)

環境部今天召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接）；環團質疑台電補件的評估書資料缺少關鍵的第六章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，且隱匿總石油 碳氫化合物（TPH）及多氯聯苯（PCBs）等土壤汙染超標事實，要求環境部取消今天的審查。

環境部長彭啓明昨天表示，日前查詢環評書件系統時發現打不開網頁，環境部研判是微軟 更新網頁伺服器所致，然而第六章的內容，在專案小組第六次初審報告中也能看得到，內容幾乎是一樣的；至於土壤汙染超標等，需由台電親自說明，環評大會今天仍會如期召開。

環團表示，依據協和電廠更新改建計畫的土壤汙染細部調查報告指出，總石油碳氫化合物（TPH）在部分採樣點位的測值明顯超過土壤汙染管制標準，而多氯聯苯（PCBs）於採樣點位Ａ05測值也超過土壤汙染管制標準，台電公司及泰興顧問公司卻刻意隱匿，且在今年2月版「協和發電廠更新改建計畫」環境影響評估報告書還說皆低於土壤汙染監測標準值。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，目前協和電廠是以重油為燃料，因此汙染該廠址土壤的TPH及PCBs，應是源於重油的洩漏，多氯聯苯汙染，可能和含多氯聯苯的變壓器、電容器故障維修或廢棄處理不當有關。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅強調，基隆市政府應依土汙法查證，要求台電提出整治計畫。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，台電委託海洋大學做了操船模擬試驗與水工模型試驗，部分結果顯示液化天然氣 （LNG）船高風險航次比率過高，然而在第五次初審時，不只沒有相關會議紀錄，甚至還引用2019年舊的第三方驗證會議資料，也沒有水工模擬試驗，今天就要進入環評大會審查，結果還是使用舊的資料，顯見台電隱瞞不利資訊誤導環評委員，環境部的加速排審更是失職與失格。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，根據環評法第20條規定，提出的文書明知為不實之事項而記載者，得處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以下罰金，如果環境部以不實資料來審查四接案，將依法告發評估書件撰寫的相關人士。