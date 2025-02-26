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12億改建新竹棒球場竟藏大量廢棄物 綠營：就地回填很常見

台灣新聞組／台北26日電
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新竹市議會國民黨黨團總召、新竹市議員陳慶齡發現廢棄寶特瓶、塑膠袋、水管等垃圾。(記者黃羿馨／攝影)
新竹市議會國民黨黨團總召、新竹市議員陳慶齡發現廢棄寶特瓶、塑膠袋、水管等垃圾。(記者黃羿馨／攝影)

耗資12億元台幣(約3659萬美元)改建的新竹市立棒球場，在2022年7月底啟用，但在舉行比賽時卻頻頻傳出球員受傷、球場設施不良等消息；新竹市政府近日開挖移除棒球場過載覆土，在外野開挖發現大量混凝土塊、紅磚，混雜廢電線等營建廢棄物及廢寶特瓶；新竹地檢署昨天指揮調查站進棒球場現勘20分鐘，分案調查，連同先前案件併案偵辦中。

新竹棒球場封場兩年多，承包廠商巨佳營造向新竹地方法院聲請保全證據，要求先鑑定；台灣省結構工程技師公會日前鑑定結果指未達安全程度，市府20日起進場移除覆土，未料前天開挖外野區域挖出混凝土石塊，夾雜不少營建廢棄物。

新竹地檢署主任檢察官洪松標與新竹市調查站人員，昨天上午到場現勘，緊盯開挖作業，洪從內野到外野來回確認細節，一度跳入開挖坑裡了解挖掘情形。據了解，檢方未查扣現場證物，但相關人員詳細記錄並拍攝廢棄物挖掘情形。

新竹棒球場2022年7月啟用曾造成選手受傷，新竹地檢署當時就組專案小組分案偵辦。新竹地檢署昨說，此次大面積開挖可能會有新事證，謹慎起見再分一個他案並管考監督，由同一位主任檢察官併案偵辦。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐指出，市府挖出這麼多的廢棄物還有垃圾，就算當初回填，也不可能回填這種東西進來，嚴重懷疑這些東西是不是從外面運進來再填進去的，「打著合法的名義做著非法的勾當」，這點要求檢調單位必須要嚴查清楚。

吳旭豐也指出，不只有就地回填的廢棄物，也發現一些本來應該在正常土壤配給裡頭的區域發現混凝土，他也質疑，這就是廠商巨佳一拖再拖、一直拖延棒球場開挖的原因，「今天終於有機會挖出來給大家看」。

綠營議員指，營建剩餘土石就地回填不外運，常見也是合理做法，批市府帶風向。

國民黨

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