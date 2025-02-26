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跟進星宇、虎航 長榮航禁用行動電源 華航採柔性勸導

記者周湘芸／台北26日電
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長榮航空今宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。(本報資料照片)
長榮航空今宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。(本報資料照片)

南韓釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空昨公告，3月起，全面禁止於航程中使用、充電行動電池與備用鋰電池。而其他國籍航空中，星宇航空及台灣虎航原先就禁止使用，中華航空則是採柔性勸導，「建議」旅客不要使用。

南韓釜山航空日前疑似因機上行動電源起火釀禍，隨後多家韓籍航空公司也祭出新規，要求行動電源需隨身攜帶，不能再放置於行李架上，電池插孔及USB端口貼上絕緣膠帶的防止短路，且機上也禁止行動電源充電等。

長榮航空則在昨天公告，行動電源及備用鋰電池不僅不得託運，且自3月起全面禁止於航程中使用或充電行動電池與備用鋰電池，若乘客有使用電源的需求，建議在登機前先將設備充滿電量。此外，長榮航空多數機型座椅都有提供AC插座及USB（Type A）充電孔，民眾可多加利用。

中華航空現行規定為，行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運，基於飛航安全，建議航程中不要使用行動電源。

星宇航空說，客艙須知載明行動電源應隨身攜帶不可託運，全程禁用並禁止充電。

台灣虎航也說，本就禁止機上用行動電源，另提醒旅客行動電源需隨身攜帶不得託運。

長榮 星宇航空 南韓

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