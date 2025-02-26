天暖急診就不塞車？衛福部挨批看天行事 醫師嘆「不如歸去」

急診壅塞難解，凸顯醫護出走，病床關床困境，衛福部日前開會研議，並要求各醫院強化病床調度及轉院機制。(記者黃仲裕／攝影)

全台急診壅塞，衛福部三度召開會議研議解決之道，但會後記者會仍強調，天氣轉暖、疫情 及急性疾病減少就會解決問題。醫改會董事長劉淑瓊批評，政府早已了解急診困境，但這兩年來未提出具體作為，反而看天行事，讓不少急診資深醫師高唱「不如歸去」。

「台北區急診壅塞最嚴重的醫院幾乎都位於中山南路、中山北路沿線。」劉淑瓊說，醫學中心急診患者待床時間愈來愈長，因病床不夠，連救護車推床也常被扣在急診室，部分重症病人被挪到急診走廊，遲遲無法住進病房、加護病房。

劉淑瓊分析這波急診壅塞原因為醫學中心急診檢傷分類中的一、二級嚴重比率提升，看似符合分級醫療趨勢，但醫護量能不足、病床開不出來，以致重症患者在急診等待時間不斷拉長。

健保 會資料顯示，急診檢傷一、二級病人暫留急診時間逐漸上升。以醫學中心檢傷一級為例，與2023年下半年相較，2024年上半年多出1小時；檢視關鍵急診品質重要指標的病人8小時內轉入加護病房比率，2017年72%，2023年降至60.3%。

另外，醫學中心急診病人接受緊急處置後進入加護病房時間小於6小時比率，從2012年74%下降至2023年49.4%。劉淑瓊表示，數據顯示，早在兩年多前就有急診壅塞問題，但政府卻遲遲沒有動作，以致民怨升高，有些資深急診醫師也想離職。

劉淑瓊說，政府早已了解急診困境，卻未提出具體作為，認為天氣轉暖後就會好轉，根本心存僥倖，以為再撐半個月春暖花開時危機自然解除，這相當不負責，「醫學中心急診壅塞已成常態，四季皆有」，呼籲衛福部積極監測各院急診壅塞情況，評估現有政策實施後的效果並檢討改進，盡速調整住院手術等支付標準，適度提高給付，讓醫院正常分配醫療資源，一旦急診老鳥心生離意將惡化壅塞困境。

急診醫學會上周也發出悲鳴，若再不處理急診壅塞問題，恐造成大量急診醫護人員離職。中華民國 護理師護士公會全聯會監事長高靖秋昨舉數據指出，去年12月至今年1月有超過700名護理人員離職，導致許多醫院急診室人力吃緊，護理人員長期處於不合理三班護病比惡劣環境而身心過勞，薪資待遇與付出、風險不成比例，勞動環境惡化導致人力不斷流失，當務之急為提高護理人員薪資，「每個月加薪1萬元(台幣，約305美元)一定有感」。

高靖秋說，急診壅塞問題在護理人力缺乏，因病床開不出來，急診病人住不進病房就塞在急診，只要醫護人力回溫就不用關床，解決急診塞車現象。台北市醫師職業工會秘書長、急診科醫師陳亮甫也呼籲政府盡速改善護理人員薪資結構、提升急重症健保點值，讓護理人員願意留任及回任。