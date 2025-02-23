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台電連續三年大虧損 疑似高價買電惹的禍

記者陳儷方／台北23日電
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專家分析資料指出，「購入電力」單價太高是台電虧損主因。圖為已除役的核一廠後方的風機。(記者邱德祥／攝影)
專家分析資料指出，「購入電力」單價太高是台電虧損主因。圖為已除役的核一廠後方的風機。(記者邱德祥／攝影)

台電日前公布2024年財報，稅前虧損411億元(新台幣，下同，約12億美元)，營運連續三年虧損，且台電評估今年恐將繼續虧損。不過，根據台電最新出爐的2024年自編決算，每度電燃料成本已大減兩成，為何台電去年還是虧損411億元？專家分析，問題出在台電「購入電力」單價太高，成為台電去年虧損的主因。

專家點出，這跟政府能源轉型有很大的關係，因為廢除了發電成本最低的核電，改以昂貴的天然氣及再生能源取代，導致了台電與消費者雙輸的結果。

2022年初爆發俄烏戰爭，引發天然氣價格飆漲，燃料煤也飆高價，台電當年度立即轉盈為虧，2022年虧損2272億元、2023年虧損1977億元，台電隨後也調漲國內電價，反映燃料成本。

根據台電決算報告的成本分析，2022年每度售電成本中的燃料支出2.6042元，2023年增加至2.6163元，2024年則降至2.0889元。換句話說，去年的燃料成本單價，還較前年大減20%，顯見國際燃料價格對電價的壓力已經大為減輕。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸分析，台電近幾年的虧損，不僅來自於國際燃料價格上漲這件事，還有其他原因。問題就出在台電向民營火力發電廠的購電，以及再生能源的購電價格，都遠高於台電自發電力價格。

他分析，台電自民營火力發電廠購買電力每一度要價3.46元，但台電自己的火力發電成本才2.87元，以向民營電廠買了450億度電來計算，台電成本多花了265億元。

再生能源也是同樣情形，台電自發光電成本每度3.94元，風力發電成本4.4元；台電購入的光電成本4.87元，風力發電成本6.59元，光電比台電自發的貴了0.93元，風電比台電自發的貴更多高達2.19元。

葉宗洸指出，去年光電、風電的購電量，分別是145億度及93.5億度，計算下來，台電購買光電及風電額外支出的費用就高達340億元，而購入火力發電及風光電力的額外支出加總超過600億元。很顯然地，台電高價向民間發電業者買電，正是去年虧損的真正主因。

台電回應，去年虧損的原因仍是因為電價偏低，現在民生用電電價每度平均2.77元，低於售電成本約1元。燃料成本占電價成本大宗，國際燃料價格雖有回落，但仍處於高檔，近期燃料價格仍高於俄烏戰爭前水準。

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