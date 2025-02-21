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半導體護國群山太吃電 台灣夜間供應恐亮警戒橘燈

台灣新聞組／台北21日電
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國科會轄下智庫DSET發布報告指出，先進製程擴廠的用電需求成長，預估2025至2027年，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%。圖為新竹科學園區。(本報資料照片)
國科會轄下智庫DSET發布報告指出，先進製程擴廠的用電需求成長，預估2025至2027年，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%。圖為新竹科學園區。(本報資料照片)

半導體產業成台灣護國群山，但水電供應問題也成為焦點。國科會轄下智庫DSET指出，2025至2027年，在最壞情境下，台灣夜尖峰備轉容量率可能偶爾略低於6%，顯示先進製程擴廠的用電需求成長，對台電供電能力的衝擊。

根據台電的標準，備轉容量率大於等於10%，亮出代表供電充裕的綠燈；10%至6%則為代表供電吃緊的黃燈；小於等於6%則進入供電警戒的橘燈。一旦備轉容量掉到90萬瓩以下，代表限電警戒的紅燈；備轉容量50萬瓩以下就亮黑燈，進入限電準備。

科技、民主與社會研究中心（DSET）昨天首度發布與環境權保障基金會共同撰寫的「氣候變遷與其基礎設施韌性：台灣半導體產業水資源與電力使用分析報告」，針對台灣半導體產業的水資源與電力使用安全問題，進行分析。

針對護國神山台積電的用電情況，DSET指出，台積電雖已投資節能與綠能，近年因產能不斷擴張，用電量約呈現每五年翻倍的趨勢。

考量台積電2奈米廠房預計分別於2025、2026年陸續量產，DSET表示，考慮2奈米製程可能所需的新增用電量後，主要科學園區的最大用電負載將一舉攀升至7.51ＧＷ（百萬瓩），占全台於2024年最大用電負載41.19ＧＷ的18.23%。

DSET根據台電的公開資料推估，總量上台灣並無夜尖峰用電量超越系統最大可供電能力的問題，但若採取最劣情況估算，2025至2027年，夜尖峰備轉容量率可能偶爾出現略低於6%的情況。

DSET說，這顯示出2奈米先進製程擴廠的用電需求成長，對台電系統供電能力的衝擊。因此台電應該持續發展分散式電力系統，增加輸配電設施，同時提高儲能設備裝置量，才能避免單一事件誘發大規模停電的風險。

與會的台電供電處處長劉建勳表示，現在北部用電量占全台40%，但發電量僅占28%，中南部則相對均衡，才會形成「中電北送」、「南電中送」的現象，台電因此透過引導高用電產業向中南部遷移，縮小供需差距，提升電網利用效率，並減少長距離輸電的風險。

台積電 綠能 氣候變遷

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