年底可別生病？醫學中心門診營收占比設限 民眾憂就醫障礙

衛福部健保署今年推動「個別醫院總額」，限制醫學中心門診量，醫界擔心這是要病人「年底別生病」。圖為醫院看診拿藥人潮。示意圖。(記者邱德祥／攝影)

衛福部健保 署今年推動「個別醫院總額」，訂出醫學中心門診營收占比需低於55%的指標，民眾憂心新制會形成就醫障礙，醫學中心也擔心影響營運。

健保署長石崇良表示，不會只看最後數字，還會參考就醫成長人數、就醫人次、每次就醫單價、疾病複雜程度等，健保署也可提供分析，建議哪類患者應被下轉，幫助達標。

不過前健保局總經理、陽明交大教授張鴻仁認為，「管制措施只能管制使用者，而非供給者。」地方政府衛生局限制醫院不得拒收病人，健保署限制醫院門診營收，最終恐導致醫院只能減少門診量。

限制醫學中心門診量，部分醫院表示執行困難，醫界擔心這是要病人「年底別生病」。石崇良認為，個別醫院總額上路後，醫學中心只要做好急重症收治，即使減少門診，也不會影響整體營運，只是服務轉換；他強調，多數醫院只需「維持現狀」，只有少數醫學中心受影響。

石崇良說，目前醫學中心門診營收占比平均為55%，區域醫院為56%到57%、地區醫院60%醫學中心應投入急重難症照顧，門診輕症或控制中的慢性病患可下轉，才符合分級醫療的精神。必要時健保署將提供分析，讓院方了解哪些檢驗檢查可減少、哪些患者可下轉。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院降低門診營收占率，除透過關閉夜間、假日門診外，隨醫療科技進步，許多手術在門診進行，且急診就診患者也被計入門診營收，健保署應重新設計門診給付計算公式，排除此類急重症門診治療，門診給付點數占率就會下降。

張鴻仁指出，醫學中心看病費用高，民眾心中自有一把尺，不會沒事往大醫院跑，學者及官員認為分級醫療應由基層診所轉診，不如管制民眾不可直接至大醫院，但政府無法管制民眾就醫，只能從醫院下手。在不漲保費 前提下，要保障點值每點0.95元，只好提出醫院個別總額，再端出門診營收限制，凸顯「巧婦難為無米之炊」；根本問題是整個社會不願掏錢增加醫療支出，這不是健保署的問題，付費者代表也須檢討。